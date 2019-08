Il Salvini Beach Tour ha sostituito la Festa dell’Unità | così la sinistra ha perso il

Fonte : fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2019) In una normale notte di mezz’estate di un qualunqueestivo, rientrando da una data in un piccola "tre giorni" erede delle vecchie gloriose Feste, accade che venga approvato il “decreto sicurezza bis” e mi chiedo come sia possibile essere arrivati a tutto questo, che fine abbia fatto lain Italia e che senso abbia ancora fare il mio mestiere.

