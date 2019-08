Il ritorno della febbre del Nilo | a Torino il primo contagio umano

ritorno al futuro 2 - trama cast e curiosità sul secondo capitolo della trilogia : “Grande Giove!” è l’esclamazione di Doc, lo scienziato Emmett Brown, uno dei due celeberrimi protagonisti della trilogia di Ritorno al futuro il cui secondo capitolo, Ritorno al futuro – Parte II per essere precisi, va in onda sabato 3 agosto su Italia Uno dalle 21.25 circa in poi. Per i pochi che si stessero domandando chi sia l’altro protagonista, parliamo ovviamente del Marty McFly reso immortale da Michael J. ...

Astronomia - gli eventi più importanti di Agosto 2019 : l’allineamento della Luna con Giove e Saturno prima delle stelle cadenti e del ritorno di Orione [INFO] : Agosto è ormai alle porte e con il nuovo mese, arriva un evento che gli appassionati di osservazioni celesti hanno segnato sul calendario già da tempo, ossia uno degli sciami meteorici più belli di tutto l’anno. Ma Agosto non porterà solo questo. Ecco, allora, i 3 eventi astronomici più importanti da non perdere ad Agosto. 9-11 Agosto: La Luna si allinea con Giove e Saturno Il secondo weekend di Agosto offrirà la grande opportunità di puntare un ...

Fortnite : una nuova immagine teaser della Stagione 10 lascia presagire il ritorno di alcune skin classiche : Ormai ci stiamo avvicinando sempre più all'inizio della Stagione 10 di Fortnite ed Epic Games ha pubblicato tramite i suoi canali social la terza immagine teaser dedicata all'atteso evento.L'immagine pubblicata oggi 30 luglio ci porta a pensare che vedremo una delle skin classiche del titolo, precisamente parliamo del costume Deriva, skin sbloccabile tramite il Pass della Battaglia della Stagione 5. Secondo alcune teorie la Stagione 10 sarà un ...

Carabiniere ucciso - la pattuglia e l’operazione “cavallo di ritorno”. I punti oscuri sulle scelte della centrale operativa : L’identificazione di Brugiatelli un’ora prima della chiamata al 112. L’ordine del maresciallo Pasquale Sansone al collega del Carabiniere ucciso, Andrea Varriale. La pattuglia in appoggio che non c’è. L’operazione di recupero della refurtiva, definita “cavallo di ritorno” non avvenuta secondo i canoni e l’intervento fuori dal territorio di competenza. L’ordinanza del gip di Roma, Chiara ...

Il ritorno di Jack Ryan con la seconda stagione della serie tv - : Niccolò Sandroni Primo sguardo alla seconda stagione di Jack Ryan. John Krasinski torna nell’iconico ruolo dell’analista della CIA dei famosi romanzi di Tom Clancy John Krasinski torna protagonista nel ruolo di Jack Ryan con la seconda stagione della serie tv di Amazon basata sui libri di Tom Clancy. A fine agosto 2018 la prima stagione della serie tv Tom Clancy’s Jack Ryan portava di nuovo sullo schermo le avventure dell’analista ...

La prima immagine della Stagione 10 di Fortnite tra il ritorno di Magazzino Muffito e viaggi temporali : La Fortnite World Cup non è stata semplicemente l'occasione per decretare i migliori giocatori del battle royale di Epic Games ma come promesso alla fine dell'evento è stata mostrata la prima immagine teaser dedicata alla Stagione 10.Ovviamente una sola immagine non ci permette di avere delle indicazioni precise sulla Stagione ma sicuramente alimenta non poche speculazioni da parte degli appassionati, che stanno cercando di capire quali ...

ritorno al futuro - trama cast e curiosità sul primo capitolo della trilogia : Nuovo appuntamento con un grandissimo classico della cinematografia anni 80: sabato 27 luglio, dalle 21.25 su Italia Uno, va infatti in onda il primo e inimitabile Ritorno al futuro, la pellicola diretta da Robert Zemeckis che vede nel suo cast Michael J. Fox nel suo ruolo più iconico e un Christopher Lloyd indimenticabile nei panni dello strambo scienziato Doc. Film di successo stellare, vennero messi immediatamente in cantieri i due sequel, ...

Sorprendente ritorno in Arrow 8 : Oliver ritrova la donna più importante della sua vita : Arrow 8 ci porterà nel passato o nel futuro di Oliver e i suoi? Ormai la domanda è d'obbligo perché tutto lascia pensare che uno sguardo al passato sia certo. Gli indizi si moltiplicano di ora in ora anche se non capiamo bene come tutto questo sia possibile. Forse la linea temporale porterà Oliver ad avere una vita diversa, risultato di scelte diverse o sarà solo un modo per rimettere insieme pensieri e ricordi in vista del gran finale e degli ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : assalto della Cremonese - ritorno in Italia per Donati? : Non solo in Serie A si muove il Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’ con le ultime trattative. Continua a muoversi il Perugia che ha definito l’arrivo del portiere Vicario del Venezia, per la difesa il nome caldo è quello di Capradossi, per il centrocampo si tenta il grande colpo Benali. L’Empoli lavora per sistemare gli esterni di difesa, per la fascia piace Giulio ...

Alimenti - Coldiretti : storico ritorno della bistecca sulla tavola degli italiani : “Torna la bistecca sulla tavola degli italiani con un aumento del 6% della spesa per la carne bovina nell’ultimo anno nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat presentata dal presidente Ettore Prandini a Padova in occasione dell’incontro promosso da Unicarve, l’Associazione Produttori Carni Bovine sul tema della ...

«Gossip Girl» - le 10 lezioni di stile della serie tv (in attesa del ritorno) : 1. Lo stile anni '80 è sempre una buona idea2. Anche le uniformi scolastiche possono essere cool3. Le chocker oversize danno un tocco in più4. Il bianco è il colore dell'estate5. L'headband è un accessorio aristocratico6. Esiste il dress code perfetto anche per fare shopping a Parigi7. Gold is bold8. Anche il cappotto può essere uno statement piece 9. Il tubino è sempre sensuale, ma cutout lo è ancora di più10. Anche le rocker possono essere ...

Mindhunter 2 ha finalmente una data ufficiale : David Fincher ha annunciato il ritorno della serie su Netflix : Se siete ancora alle prese con i rompicapo della prima stagione sappiate che il tempo sta per scadere: David Fincher ha annunciato che Mindhunters 2 tornerà presto rivelando la data ufficiale di messa in onda su Netflix. Già nei giorni scorsi si è parlato di un lancio estivo per i nuovi episodi ma ora è David Fincher che finalmente ha regalato ai fan della serie una data ufficiale in un podcast radiofonico: Jonathan Groff e Holt McCallany ...

Gossip Girl : Chace Crawford e il ritorno della serie - la proposta : Gossip Girl: Chace Crawford, Nate della serie, parla del possibile reboot ma fa una nuova proposta Se ne parla ormai da mesi del possibile reboot di Gossip Girl. Sull’argomento sono stati interpellati molti interpreti della famosissima serie tv, che ora è tornata anche su Netflix. Se Leighton Meester, tempo fa, non si era sbilanciata sulla […] L'articolo Gossip Girl: Chace Crawford e il ritorno della serie, la proposta proviene da ...

Il ritorno di Angelino Alfano. Nominato capo della holding del gruppo San Donato : l gruppo San Donato cambia la sua governance con a capo della holding Angelino Alfano. Il gruppo, che gestisce 19 ospedali (di cui 3 Irccs) e dal 2012 il San Raffaele, ritiene che il rinnovo ha l’obiettivo di “far entrare nella governance aziendale figure altamente qualificate per le sfide future”.Il gruppo San Donato ha chiuso il 2018 con un fatturato di 1,65 miliardi circa. Assiste ogni anni 4,7 milioni di malati e può ...