Il paese dove non nascono maschi

Dove ci può portare il vento autoritario che soffia sul paese ? : Penso che il libro di Scurati su Mussolini – che ho letto di recente – non dica nulla di nuovo a chi da anni si documenta sul fascismo e sul suo Duce. Ma al tempo stesso sono felice del suo successo perché vuol dire che molti dei 150mila italiani che finora hanno comprato il libro - e che per varie ragioni sapevano pochissimo sul come e il perché dell’av vento di Mussolini al potere - si renderanno conto di come ...

“Questo paese - dice - non ha bisogno di eroi ma di cittadini che facciano il loro dovere” : “Se c’è una cosa che ho capito in questi anni di lavoro è che le mafie non uccidono mai da sole: c’è sempre qualcuno che le aiuta, direttamente o meno”: in queste parole che pesano come altrettanti macigni c’è la sintesi più dolente ma anche più efficace del suo best seller (“Un morto ogni tanto”, edizioni Solferino), Paolo Borrometi, il cronista trentaseienne che vive sotto scorta per le inchieste svolte sui clan mafiosi più potenti e spietati ...