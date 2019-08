Il nuovo trailer di Borderlands 3 ci presenta il personaggio di FL4K

Remnant : From the Ashes torna a mostrarsi nel nuovo gameplay trailer dedicato al pianeta Corsus : La scorsa estate gli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games, annunciarono il loro Remnant: From the Ashes, uno shooter survival in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico.L'universo di gioco creato dagli sviluppatori è una Terra che è stata ormai conquistata da esseri "extradimensionali", misteriosi e volatili conosciuti come The Root.Il titolo lo abbiamo già visto in azione, anche recentemente in un filmato di gameplay di 12 ...

Carnival Row – Rilasciato un nuovo trailer : E’ Agosto, ma Amazon non ha intenzione di andare in ferie, ed ecco arrivare online il nuovo trailer della nuova serie originale prodotta da Amazon Studios: Carnival Row. La serie verrà rilasciata il 30 Agosto sulla piattaforma Prime Video, ma la versione doppiata verrà resa disponibile il 22 novembre. Ecco la sinossi ufficiale della serie: “Orlando Bloom (Pirates of the Caribbean) e Cara Delevingne (Suicide Squad) sono i protagonisti ...

Astral Chain si mostra in un nuovo trailer dedicato ai combattimenti : Astral Chain è il nuovo action targato PlatinumGames, che sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch alla fine del mese, gli sviluppatori hanno promesso divertimento condito con tanta azione, e per l'occasione è stato pubblicato dedicato.Il video introduce i Legion, ovvero delle particolari creature che i giocatori potranno utilizzare nelle battaglie di Astral Chain, tuttavia questi compagni non si limiteranno ad attaccare a testa bassa il ...

«La famiglia Addams» torna alle origini : il trailer del nuovo cartoon : Si fa presto a dire remake con un po’ di noia, ma questo non vale per La famiglia Addams: il nuovo film d’animazione, in arrivo ad Halloween, infatti, ha una grafica molto più fedele a quella di Charles Addams, il “papà” della famiglia più bizzarra d’America, che fece la sua comparsa nel 1938 sulle pagine del New Yorker. Il nuovo trailer ufficiale ne è la dimostrazione lampante, oltre a introdurre due nuovi personaggi. La famiglia Addams, il ...

Children of Morta si mostra in un nuovo trailer - annunciata la data di uscita : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 11 bit studios e lo studio di sviluppo Dead Mage sono entusiasti di annunciare che l'attesissimo roguelike Children of Morta arriverà su PC il 3 settembre, mentre le versioni del gioco per Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a partire dal 15 ottobre. Per l'occasione è stato pubblicato inoltre un nuovissimo trailer.Children of Morta è la storia di una terra lontana, che però ...

Il nuovo trailer di Borderlands 3 ci presenta il personaggio di Amara : Borderlands 3 è certamente tra i giochi più attesi di questo 2019 e, man mano che ci avviciniamo all'uscita, Gearbox condivide sempre più informazioni sul nuovo capitolo della serie.Il titolo promette di essere davvero grande, più grande anche di Borderlands 2 e presenterà dei nuovi personaggi.Per quanto riguarda i personaggi di Borderlands 3, Gearbox ha deciso di pubblicare una serie di video di presentazione. Pochi giorni fa abbiamo dato uno ...

I giochi di Sega Mega Drive Mini in un nuovo nostalgico trailer : Manca poco più di un mese al lancio del Sega Genesis Mini in Nord America, quindi Sega ha deciso di pubblicizzare la sua nuova console retrò con un nuovo trailer. Questo video fa leva sulla nostalgia che molti fan hanno per la storica macchina, in quanto mette in mostra il classico logo Sega, la console accuratamente ricreata e molti dei giochi che saranno disponibili.Dopo alcune immagini di Sega Genesis Mini, il video si focalizza sui 42 giochi ...

«Vivere» : il trailer del nuovo film di Francesca Archibugi in anteprima : Vivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiLa fragilità di una famiglia, la voglia di librarsi sopra i problemi e le incomprensioni come una piuma, libera e leggera. Vivere, il nuovo film diretto da Francesca Archibugi che sarà presentato in anteprima al Festival di ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 svela il letale Nightwolf : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11 con protagonista Nightwolf, il prossimo personaggio giocabile, disponibile dal 13 agosto come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack.Nightwolf, in origine Grey Cloud, è un guerriero feroce e valoroso che combatte il male ed è stato scelto dal Grande Spirito per diventare il protettore ...

Spiritfarer si mostra in un nuovo nuovo trailer : Thunder Lotus, creatore di intriganti giochi indipendenti con grafiche disegnate a meno, oggi ha pubblicato un Nuovo trailer per il suo Nuovo prodotto Spiritfarer. Il trailer fornisce una visione approfondita della relazione tra la protagonista Stella e gli spiriti passeggeri che incontrerà. I temi sono l’amicizia, sviluppare una relazione con i defunti per poi accompagnarli nell’aldilà. I giocatori ...

The Surge 2 impara da Dark Souls nel nuovo trailer di gameplay : Intenso e spettacolare. Così si può definire il nuovo filmato di The Surge 2, pubblicato pochi minuti fa dal publisher Focus Home Interactive. Un trailer di gameplay che si focalizza sul sequel dell'actionRPG realizzato dai ragazzi di Deck13 e che tanto deve alla saga ruolistica di Dark Souls. I tre giochi cult della From Software di Hidetaka Miyazaki hanno fatto scuola, e il team tedesco ha voluto emulare la stessa esperienza Soulslike ...