Il mistero di Natalie | trovata morta in Grecia l’astrofisica inglese scomparsa

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Era uscita a correre ed è statain fondo a un dirupo. Per la seconda volta in questa estate scompare e viene risenza vita una scienziata in un’isola della. Erano le 9 e 30 di lunedì 5 agosto quandoChristopher, 35 anni, astrofisica nata a Londra e residente a Cipro, ha chiamato per l’ultima volta il fidanzato in vacanza con lei sull’isola di Ikaria, dal nome di Icaro, il personaggio mitologico che sognava di volare. «Non ti preoccupare, non posso andare veloce. Ti prometto che torno indietro piano piano» ha detto nella chiamata, l’ultima della sua vita. Il suo corpo è stato trovato 48 ore dopo, mercoledì pomeriggio in fondo a un dirupo profondo 20 metri, nella zona da cui aveva fatto la chiamata. La zona è impervia e pericolosa. Il riconoscimento del corpo è arrivato in serata a dare la notizia del ritrovamento la televisione greca Ert, oltre alla ...

