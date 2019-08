Il curioso ritrovamento di una rara cartuccia Nes da 11 500 euro

Fonte : wired

(Di giovedì 8 agosto 2019) (Foto: Copy Spencer / Pink Gorilla Games) Sembrava una normale raccolta di vecchie cartucce per il Nintendo Nes, dal valore di pochi dollari, come spesso vengono proposte al proprietario della bottega videoludica Pink Gorilla Games di Seattle. Invece, proprio sul fondo di un anonimo sacchetto della spesa, ecco la perla inaspettata. Cody Spencer, co-proprietario del negozio, è saltato sulla sedia: “Non ci potevo credere, è un sogno che diventa realtà”, come ha raccontato al sito Ars Technica. Era proprio uno dei duecento esemplari esistenti di un’edizione limitatissima consegnata come premio ai partecipanti del torneo Nintendo World Championship nel 1991 con all’interno Super Mario Bros., Rad Racer e Tetris. Il proprietario della rarità era un trentenne che per la prima volta si presentava al bancone del negozio. All’interno della busta di plastica si ...