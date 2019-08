Il 9 agosto è Tartaday | si festeggiano le Caretta caretta

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il 9si celebra il, la giornata dedicata alla salvaguardia delle tartarughe marine e del loro habitat organizzata dai partner e dai Centri di recupero e cura delle tartarughe marine del progetto Ue TartaLife che da 5 anni lavorano ininterrottamente, 365 giorni l’anno, per contribuire alla conservazione della tartaruga marina. Specie protetta a livello internazionale e inserita nella lista rossa delle specie in pericolo dell’Iucn, la tartaruga marina ha rischiato di estinguersi soprattutto a causa del crescente impatto delle attività antropiche. E sebbene la situazione sia ora in lieve miglioramento, grazie all’aumento della sensibilità e della consapevolezza nei confronti di questa specie, c’è ancora molto da fare. Troppe tartarughe ancora muoiono nel Mediterraneo perché soffocate dalle plastiche, intrappolate nelle reti, intossicate dai rifiuti, ferite dalle eliche. Per ...

