Il 31 agosto la seconda edizione degli HOREX-Days

Maximilian seconda puntata serie tv : trama e anticipazioni 8 agosto : Maximilian seconda puntata. Va in onda stasera in tv giovedì 8 agosto 2019 su Rai 3 la seconda e ultima parte della miniserie, un dramma storico in costume interpretato da Christa Theret e Jannis Niewhoner. SCOPRI COSA C’È IN TV Maximilian seconda puntata serie tv: riassunto primo episodio RIASSUNTO PRIMA puntata. Nel 1477 Carlo il temerario, duca di Borgogna, muore, gli succede la sua unica figlia Maria, ma la legge impone che una donna ...

The Fix/ Anticipazioni 7 agosto 2019 : la seconda occasione di Maya Travis : The Fix, Anticipazioni del 7 agosto 2019, in prima Tv su Canale 5. Maya scopre che Sevvy potrebbe aver ucciso ancora, ma il killer la precede.

‘The fix’ - anticipazioni seconda puntata del 12 agosto : Maya scopre l’inganno di Sevvy Johnson : 'The fix' si sposta al lunedì. La seconda puntata della fiction andrà in onda lunedì 12 agosto. Gli spettatori potranno assistere al quarto, al quinto e al sesto episodio, intitolati rispettivamente 'Scandalo', 'Bugie' e 'Il fuggitivo'. Maya scoprirà che Sevvy e il suo avvocato riescono a ottenere informazioni riservate grazie a una talpa. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.Continua a leggere

Blood & Treasure su Rai 2 in seconda serata - anticipazioni di mercoledì 7 agosto : Blood & Treasure su Rai 2 mercoledì 7 agosto le anticipazioni degli episodi 10 e 11 A brevissima distanza dagli Stati Uniti, prosegue su Rai 2 la prima stagione di Blood & Treasure la serie action ambientata per lo più a Roma con al centro una coppia formata da una ladra di origini egiziane e un ex agente FBI esperto di antichità che vanno alla ricerca delle tombe perdute di Antonio e Cleopatra. La serie è stata rinnovata per una seconda ...

SPIRITO LIBERO - anticipazioni seconda puntata di martedì 13 agosto : anticipazioni fiction SPIRITO LIBERO, trama della seconda puntata in onda martedì 13 agosto 2019, in prime time su Canale 5: Una cassetta di sicurezza contiene un filmato lasciato dal padre di Alexandra, che nel frattempo tenta un riavvicinamento con i fratelli e il resto della famiglia. Alexandra chiede a Imgard, la madre adottiva, il proprio certificato di nascita, sperando di poter risalire alla madre biologica. Ma il certificato non reca ...

VELVET COLLECTION 2 : anticipazioni seconda puntata di martedì 13 agosto : anticipazioni seconda puntata VELVET COLLECTION 2 in onda martedì 13 agosto 2019 su Rai 1 in prima serata: Guai in vista alla Galleria VELVET: dopo aver scoperto che Mateo (Javier Rey) ha sottratto dei documenti dai suoi uffici, Omar (Andrés Velencoso) annulla la commessa per la realizzazione dell’abito di Farah Diba. A questo punto, Clara (Marta Hazas) chiede aiuto ad Eduard, che riesce ad organizzare una cena per tentare di far cambiare ...

I Durrell domenica 4 agosto su Rai 2 arriva la seconda stagione : I Durrell anticipazioni puntate di domenica 4 agosto su Rai 2. La seconda stagione de I Durrell su Rai 2 alle 15:35 Torna l’appuntamento con la famiglia Durrell nel pomeriggio di Rai 2 con la seconda stagione in prima tv in chiaro dopo il passaggio su laF. I Durrell – La mia famiglia e altri animali arriva con 6 nuovi episodi da 45 minuti nella domenica di Rai 2, dalle 15:35 circa con un pomeriggio all’inglese visto che è ...