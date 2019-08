I messaggi del cast di Skam Italia dopo la cancellazione della serie | “Non può finire

La nuova moda del momento è inviare messaggi al vicino di numero telefonico : La regola del nuovo trend su Twitter chiamato Number Neighbor è molto semplice: si prende il proprio numero telefonico (ad esempio 1234567) e si invia un messaggio di testo oppure tramite instant messaging al contatto del tutto simile fatto salvo per l’ultimo numero che dovrà essere il successivo o il precedente (1234568 o 1234566). La […] L'articolo La nuova moda del momento è inviare messaggi al vicino di numero telefonico ...

Whatsapp - boom di messaggi dai "vicini di numero" : il gioco dell'estate che viola la privacy : Non c'è estate che si rispetti senza tormentone e giochi sotto l'ombrellone. L'ultimo, assolutamente social e tecnologico, è su Whatsapp e aiuta a conoscere persone nuove....

Infortunio Messi - il messaggio sui social del calciatore del Barcellona è preoccupante : “Volevo iniziare e sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po'”. E’ il messaggio, via Instagram, di Leo Messi, l’argentino ha dovuto fare i conti con un Infortunio che lo costringerà a rimanere fermo per un pò di tempo, salterà sicuramente la tournée con i blaugrana negli Stati Uniti. “Ringrazio tutti per i messaggi e gli attestati di affetto”, ha ...

Kean all’Everton : il messaggio d’addio dell’attaccante alla Juventus : “Quando penso a @Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie!” E’ il messaggio di Moise Kean che ha deciso di salutare così, su Instagram, Juventus che ha ufficializzato la sua cessione per trenta milioni di euro agli inglesi dell’Everton. “Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi – sottolinea il ...

Oscar e Eleonora : lei avrebbe scambiato messaggi con Luca - corteggiatore della Nasti : La coppia Oscar-Eleonora proveniente dal mondo di Uomini e donne è in crisi. Da qualche settimana, ormai, i fan avevano notato come i due non si facessero più vedere insieme come un tempo e quindi che stessero trascorrendo da 'separati' queste vacanze estive. La conferma è arrivata da Eleonora che sui social ha voluto fare un po' di chiarezza confermando il periodo difficile e in queste ore sulle pagine della rivista 'Spy', sono stati svelati ...

Emanuela Folliero in bikini manda in delirio i fan/ Video : dolce messaggio per... : Emanuela Folliero manda in delirio i fans mostrandosi in bikini sui social, ma il dolce messaggio della conduttrice è per...

“Mi hai reso felice - ora ho paura di non esserlo più”. Raffaele Pisu - il triste messaggio del figlio : La notizia è arrivata nelle prime ore di questa mattina: l’attore Raffaele Pisu si è spento durante la notte. Una notizia improvvisa quella del novantaquattrenne, bolognese, ricordato dagli italiani come uno dei conduttori di radio e televisione più amati e stimati del dopoguerra. Il suo vero nome era Guerrino Pisu e aveva iniziato ai microfoni di Radio Bologna per poi lasciare tutto e combattere come partigiano per la liberazione d’Italia. Fu ...

Fiori e messaggi per il carabiniere ucciso a Roma : "Mario eroe della patria". FOTO : Fiori e messaggi per il carabiniere ucciso a Roma: "Mario eroe della patria". FOTO Cartelli affissi da alcuni cittadini davanti alla stazione di Piazza Farnese, al centro di Roma, dove prestava servizio il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Sull'account twitter dell'Arma la lettera di una bambina: "Non sarai mai ...

Miranda saluta l’Inter - il messaggio del difensore è commovente : “È stato un onore vestire la maglia dell’Internazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi!”. E’ il tweet del difensore di Joao Miranda, difensore brasiliano che saluta l’Inter nel giorno dell’ufficializzazione del suo addio al club. Il calciatore si è accordato per la rescissione consensuale del contratto e si trasferirà allo Jiangsu Suning. Nel corso degli anni Miranda si è ...

Mertens fa tremare i tifosi del Napoli - il messaggio a Callejon : “Forse questo è l’ultimo campionato insieme” : Dries Mertens fa tremare i tifosi del Napoli. L’attaccante belga, ormai napoletano d’adozione, ha il contratto in scadenza nel 2020. In un messaggio sul suo profilo Instagram, che lo ritrae in un video insieme a Callejon, lancia un messaggio particolare rivolto allo spagnolo. “Wuagliò – si legge – siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse ...

“Solo il tempo aiuta a guarire” - i messaggi in sostegno di Elena Santarelli dopo la morte dello zio : Alessandro Cattelan, Elena Barolo, Federica Fontana e Costanza Caracciolo sono solo alcuni dei nomi di amici dello spettacolo italiano che hanno manifestato la loro vicinanza a Elena Santarelli dopo l'annuncio della morte di suo zio Vittorio Bonaldo. Si è tolto la vita a seguito della notizia di un brutto male, che è andata ad aggiungersi a un'esistenza segnata dalla malattia di sua figlia, affetta dalla rara sindrome di Prader Willi.Continua a ...

"Mio zio Vittorio si è suicidato". Il messaggio choc della Santarelli - : Francesca Galici Ennesimo post toccante per Elena Santarelli, che ha voluto condividere con i suoi follower un doloroso avvenimento per la sua famiglia con l'obiettivo di sensibilizzare sulla rara sindrome di Prader-Willi Elena Santarelli è tornata ad emozionare il social con un post molto toccante che riguarda la sua famiglia. Questa volta non c'entra il piccolo Giacomo, che ha ormai sconfitto come un vero guerriero la sua malattia. ...

Vercelli - indagato Cannata (FdI) : accusa di istigazione a delinquere per il messaggio omofobo del consigliere comunale : E’ indagato dalla procura di Vercelli per istigazione a delinquere aggravata dall’aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici e telematici il vicepresidente del consiglio comunale Giuseppe Cannata (FdI), che ha pubblicato su Facebook un post omofobo. Nel frattempo la Digos ha avviato due decreti di perquisizione personale ed informatica per la ricerca del post sulla sua pagina personale, che ha dato esito positivo. “E ...

Lutto per Ada Alberti : il triste messaggio dell’astrologa di ‘Mattino 5’ : Il popolare volto di Canale 5 ha condiviso sui social la notizia della scomparsa dell'adorata mamma a cui era legata da...