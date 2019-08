Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 a prezzi mai visti con queste offerte Vodafone

Aggiornamento Huawei P30 / P30 Pro EMUI 9.1.0.185 : Huawei EMUI 9.1.0.185 Aggiornamento miglioramenti della patch di sicurezza e del sensore di impronte digitali scaricare e installare il software più recente utilizzando l'app HiCare

Huawei P30 Pro come fotografare il tramonto con smartphone : scattare foto bellissime del tramonto con lo smartphone Huawei P30 Pro bisognerà usare la modalità avanzata della fotocamera modificando i parametri della fotocamera manualmente e adattando le situazioni ambientali volta per volta.

Fuoritutto Huawei nel volantino Unieuro : P30 Lite - P30 Pro - Mate 20 Lite e Pro scontati : Un vero e proprio Fuoritutto Huawei nel volantino Huawei ora attivo e valido fino al 15 agosto. La catena di elettronica mette in copertina, tra le sue promozioni, quella dedicata ad un device di punta attuale come il Mate 20 Pro ma non mancano speciali sconti riservi anche (per la stessa serie) al Mate 20 Lite) e ancora al P30 Lite e P30 Pro. Insomma chi è fan del brand avrà pane per i suoi denti, almeno fino alla metà del corrente ...

Huawei P30 Pro potrebbe arrivare in un questo nuovo colore blu cielo : Huawei P30 Pro è stato lanciato dal produttore cinese in cinque colorazioni ma, stando ad una foto, lo smartphone potrebbe arrivare in una nuova versione L'articolo Huawei P30 Pro potrebbe arrivare in un questo nuovo colore blu cielo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro con cristalli Swarovski non costa uno sproposito - anzi : Huawei P30 Pro è disponibile in una nuova edizione limitata impreziosita da una speciale cover con cristalli Swarovski: ecco dove è acquistabile e a che prezzo. L'articolo Huawei P30 Pro con cristalli Swarovski non costa uno sproposito, anzi proviene da TuttoAndroid.

Ultime offerte Amazon per Huawei ti regala l’estate su P30 : ancora tempo per P30 Lite e P Smart : Le offerte Amazon di questa domenica 4 agosto si focalizzano soprattutto sugli sconti della promozione "Huawei ti regala l'estate". Il motivo è presto detto: proprio oggi ricorre la scadenza di una sezione specifica dell'operazione a premi del produttore. Giusto dunque dare risalto agli ultimi sconti sul top di gamma Huawei P30, senza dimenticare pure le condizioni agevolate ancora in vigore pure sull'acquisto di P30 Lite e P Smart (variante ...

Huawei potrebbe lanciare degli smartphone con i nomi P300 - P400 e P500 : Dal Regno Unito arriva la notizia della presentazione da parte di Huawei della domanda di brevetto di alcuni marchi presso l'Intelectual Property Office of the UK L'articolo Huawei potrebbe lanciare degli smartphone con i nomi P300, P400 e P500 proviene da TuttoAndroid.

A tutto gas il Huawei P30 Pro in Italia con l’aggiornamento 185 : EMUI 9.1 e tanti miglioramenti : L'Italia non resta mai indietro negli aggiornamenti dei suoi device Huawei. Proprio il Huawei P30 Pro, in queste ore, ha cominciato a ricevere l'update 185 avvistato per la prima volta in Europa solo due giorni fa. Lo stesso rilascio ora entra nei nostri confini e porta con se delle corpose novità. Il firmware in questione è tutt'altro che esiguo visto che il suo ingombro in effetti è pari a ben 4,10 GB. Nel pacchetto sono inclusi, oltre ...

Provate a vincere 1 dei 5 Huawei P30 in palio ogni giorno con Vodafone Internet Unlimited online : Vodafone mette in palio 5 Huawei P30 al giorno per coloro che attiveranno online Vodafone Internet Unlimited entro l'8 agosto 2019. Ecco come partecipare al concorso. L'articolo Provate a vincere 1 dei 5 Huawei P30 in palio ogni giorno con Vodafone Internet Unlimited online proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Lite e Huawei Y9 2019 stanno ricevendo la EMUI 9.1 : Huawei P30 Lite e Huawei Y9 2019 sono due smartphone che entrano a far parte della lista di dispositivi che stanno ricevendo la EMUI 9.1 con Android 9 Pie. L'articolo Huawei P30 Lite e Huawei Y9 2019 stanno ricevendo la EMUI 9.1 proviene da TuttoAndroid.

Inarrestabile EMUI 9.1 anche su Huawei P30 Lite - prime informazioni : Il Huawei P30 Lite con EMUI 9.1 è la bella novità di oggi 31 luglio per tutti i possessori di questo dispositivo di fascia media. Un po' inaspettatamente, anche se il passaggio era atteso da tempo, ecco che il firmware basato sempre su Android 9 Pie ma sull'ultima interfaccia del produttore cinese, ha fatto capolino sulle prime unità dell'esemplare. Batte tutti nel dare per primo la notizia la fonte autorevole Huawei Central che non ...

Giusto in tempo per il Huawei P30 Pro l’aggiornamento di luglio ma pieno di novità : Oggi 31 luglio il Huawei P30 Pro comincia a ricevere l'aggiornamento con patch di sicurezza del corrente mese. Il firmware in questione è il L29 9.1.0.185, niente affatto da sottovalutare per il suo peso corposo di ben 4,10 GB che nascondono (appunto) nuovi miglioramenti per l'attuale top di gamma. La prima distribuzione dell'ultimo aggiornamento per il Huawei P30 Pro è partita in Germania, come sottolineato da Huawei Blog. Ciò non toglie ...

Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party - dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ : Siete iscritti a TIM Party? Allora c'è un'offerta per voi: dal 5 agosto Xiaomi Mi 9 sarà disponibile in 30 rate mensili da 10 euro con anticipo zero L'articolo Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party, dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ proviene da TuttoAndroid.