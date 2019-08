Honda NSX - Una nuova livrea heritage per la Acura

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nella versione a marchio, laNSX sfilerà alla Monterey Car Week in uninedita veste che rende omaggio al proprio glorioso passato. La colorazione mostrata in anteprima al Concours on the Avenue è denominata Indy Yellow Pearl e richiama il giallo Spa ma conosciuto come giallo Indy su alcuni mercati - proposto sulla NSX di prima generazione. Un acquisto su misura. Questa tinta si aggiunge al Berlina Black nella lineaofferta dal model year 2020. Ed è solo una delle possibili personalizzazioni alle quali si accede con un apposito programma avviato dalla Casa per i suoi clienti più esigenti, la NSX Insider Experience. Questultimo permette a chi acquista una NSX di partecipare alla realizzazione della vettura, non solo esprimendo le preferenze ma anche visitando i luoghi in cui questa viene assemblata, nellOhio. Sono infatti inclusi il tour del Performance Manufacturing ...

