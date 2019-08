Governo ultime notizie | Salvini “qualcosa si è rotto” | crisi in vista?

Tav ultime notizie : mozione M5S può far cadere il Governo per Calenda : Tav ultime notizie: mozione M5S può far cadere il governo per Calenda Ultimo giorno di attività in Parlamento prima delle lunghe ferie agostane. Si chiude con il botto: con il voto delle mozioni sulla tav, uno dei temi più divisivi per la coalizione di governo e che rischia di far saltare in banco proprio all’ultimo giro. Si sa che Lega, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono favorevoli a procedere con la grande opera. Gli ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - incontro Governo-sindacati del 5 agosto : Pensioni ultime notizie: Quota 100, incontro governo-sindacati del 5 agosto Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati avvenuto a Palazzo Chigi lunedì 5 agosto. L’incontro si è incentrato sugli obiettivi principali che occuperanno spazio nella prossima Manovra 2020. Dal canto loro, i sindacati hanno voluto esporre le proprie idee, in particolar modo in materia previdenziale. ...

Tav ultime notizie : manovra Pd per far cadere il Governo - il piano : Tav ultime notizie: manovra Pd per far cadere il governo, il piano La tensione è sempre più alta dalle parti di Palazzo Chigi. Le fratture tra le forze che compongono l’esecutivo aumentano ogni giorno di più (l’ultima, in ordine cronologico, la divergenza sulla riforma della giustizia avanzata dal guardasigilli Alfonso Bonafede). Se il decreto per le autonomie è un rebus ancora lontano dalla sua risoluzione definitiva (con ...

Scuola - supplenze e TFA sostegno ultime notizie : Governo potrebbe aprire le porte ai 14mila specializzandi : La questione sostegno rappresenta uno dei grandi problemi della Scuola. In merito alle ore buche del sostegno e alla carenza di personale docente qualificato, il deputato di Forza Italia, Antonio Pentangelo ha presentato un’interpellanza al Governo Lega-M5S all’interno della quale si chiede all’esecutivo di immettere subito in ruolo i 14.000 docenti, ancora studenti TFA. Il percorso tirocinante è appena giunto alla conclusione ...

Tav ultime notizie : Governo conferma all’Ue - ma Toninelli non ha firmato : Tav ultime notizie: governo conferma all’Ue, ma Toninelli non ha firmato Nell’ultima settimana, si è prodotto il “ribaltone” sulla tav. Il primo ministro Giuseppe Conte – che, ricordiamo, fu proposto inizialmente nella squadra di governo del Movimento 5 Stelle e, pertanto, più affine ai pentastellati – dichiarò di voler procedere con i lavori all’alta velocità tra Torino e Lione. L’aut-aut ...

Governo ultime notizie : Di Maio “Arata tentò di sabotare l’esecutivo” : Governo ultime notizie: Di Maio “Arata tentò di sabotare l’esecutivo” Continuano a volare le accuse a distanza tra i partner di Governo. Oltre ai ben noti punti di contrasto su grandi opere (tav in particolare) e autonomie (di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna), torna prepotentemente la vicenda Siri. L’ex consulente di Salvini per l’energia, Francesco Paolo Arata, fu determinante per la nomina di Armando Siri come ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : nuovo vertice di Governo : Ancora in primo piano il tema dell’autonomia differenziata nella Scuola. Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato per venerdì prossimo, 19 luglio, alle ore 13, un nuovo vertice di Governo che includerà la discussione del delicatissimo tema che ha provocato una frattura tra i due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. vertice di Governo venerdì 19 luglio: si ...