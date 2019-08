Governo : taglio parlamentari e non solo - la ‘mina’ su strada voto anticipato (2) : (AdnKronos) – Tuttavia a quel punto, prima di eventuali elezioni, dovrebbero trascorrere altri sessanta giorni, visto che la legge in via di approvazione prevede che si applichi “a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.In pratica l’iter ...

Governo : Di Maio - ‘stanco dibattito poltrone - 9 settembre taglio parlamentari’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al Governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega. C’è una riforma del Movimento 5 Stelle che aspetta l’ultimo voto il 9 settembre. Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari”. Lo scrive in ...

Di Maio : "Chi tifa per caduta del Governo ha paura del taglio dei parlamentari" : Mentre Matteo Salvini continua a minacciare la stabilità del governo nel caso in cui il voto sul decreto sicurezza bis e sulla Tav non dovesse andare come vuole lui, Luigi Di Maio rispolvera il suo mantra ossia che chi vuol fare cadere il governo ha paura della proposta di legge che taglia 345 poltrone in Parlamento.È già da parecchio tempo che il vicepremier pentastellato ripete questo ritornello e sembra al momento la sua unica arma per ...

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

Sergio Mattarella parla alla cerimonia del ventaglio : “Saggio dialogare con Ue - senza non c’è futuro”. Al Governo : “Serve collaborazione” : Un’Italia che deve rimanere legata ben stretta all’Unione europea, senza la quale “non c’è futuro”, contro ogni ipotesi di isolazionismo. E anche un consiglio alla maggioranza di governo: “Serve un clima di fattiva collaborazione“. Sono questi i principali messaggi che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto lanciare nel suo discorso durante la cerimonia del ventaglio, al ...