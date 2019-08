Governo | Sibilia | ‘non riconsegnare Italia a Renzi e Berlusconi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Mi auguro che chi sta esasperando la tensione in queste ore valuti il fatto che consegnare l’o a Berlusconi sarebbe una sciagura per i cittadini. Mi auguro si faccia il possibile per evitare un tale supplizio aglini, altrimenti significherebbe voler bene solo a se stessi e non al Paese. Significherebbe dire addio definitivamente alla riduzione delle tasse per le imprese, alla flat tax e al salario minimo. Perché lo sappiamo già cosa è successo incon il Pd e Forzaal. Aumento delle tasse, meno posti di lavoro e meno diritti. Ognuno si prenda la responsabilità delle sue scelte”. Ad affermarlo il sottosegretario all’Interno Carlo, esponente M5S, in un post su Facebook. L'articolo, ‘none Berlusconi’ sembra essere il ...

