Governo | Salvini | basta perdere tempo | l’unica alternativa sono le elezioni Nuovo

Vittorio Feltri sulla crisi di Governo : "Matteo Salvini non è scemo - ecco perché non rompe" : Una nuova giornata convulsa, scandita da incontri e note ufficiali. Prima il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dunque il presidente del Consiglio al Quirinale per un incontro definito "interlocutorio" con Sergio Mattarella. Poi arriva il tempo delle note di partito. Pri

Caos Governo - Di Maio a Salvini : “Smettete di parlare di poltrone - il M5S vuole tagliarle” : Il vicepremier Luigi Di Maio si è detto "stufo dei giochini di palazzo" e ha invitato la Lega a tornare sul contratto di governo: "Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari. mi auguro nessuno si tiri indietro all'ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Sarebbe il segnale di chi non vuole cambiare nulla".Continua a leggere

Governo - la linea di Salvini : basta perdere tempo - l’unica alternativa sono le elezioni anticipate : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Conte al Quirinale. Di Maio cancella tutti gli impegni per provare a evitare la crisi

Governo : incontro interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Per ora solo un incontro interlocutorio tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio Giuseppe Conte. Un esame della situazione, dopo l’accelerazione impressa ieri dal vicepremier, Matteo Salvini, senza approfondire particolari ipotesi. Solo quando lo scenario dovesse risultare più chiaro, fino ad arrivare ad una concreta ed estrema prospettiva di crisi di Governo, si ...

Governo : incontro interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Si riproporrebbe così la stessa situazione creatasi poco più di un anno fa all’indomani delle elezioni. Mattarella, cioè, attraverso la consultazioni con le forze politiche, verificherebbe se il Parlamento è in grado di esprimere una maggioranza per sostenere un Governo, considerando che nessuno dei tre poli è in grado da solo di dar vita ad un esecutivo. Solo se ogni tentativo risultasse vano potrebbe aprirsi la ...

Crisi di Governo - Salvini ha deciso : elezioni anticipate - basta perdere tempo : La nota della Lega spazza via le ipotesi e le interpretazioni seguite al comizio di mercoledì sera a Sabaudia: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Di Maio cancella tutti gli impegni per provare a evitare la Crisi

Crisi di Governo. Salvini vuole ritirare i Ministri : elezioni subito : Questa volta è finita? La Crisi di Governo è imminente. Anche Matteo Salvini vuole staccare la spina. “No a un

Governo ultime notizie : Salvini “qualcosa si è rotto” - crisi in vista? : Governo ultime notizie: Salvini “qualcosa si è rotto”, crisi in vista? Non c’è stato il colpo di scena sul chiudere delle attività parlamentari. Si è votato per le mozioni sulla tav, con il Movimento 5 Stelle che ha interpretato il ruolo di opposizione insieme al gruppo (minoritario) di Liberi e Uguali. Carlo Calenda (PD) aveva proposto di abbandonare l’aula per evitare di regalare voti alla Lega e mantenere in vita il ...

Agenda di Governo e ministeri Ecco tutte le richieste di Salvini : L'ordine tassativo di Matteo Salvini è quello di non parlare. Né i capogruppo, né i ministri, né i sottosegretari, né i parlamentari. In queste ore delicatissime per le sorti dell'esecutivo M5S-Lega il vicepremier/ministro dell'Interno ha chiesto ai suoi... Segui su affaritaliani.it

Governo : Rotondi - ‘in caso di crisi Fi sia autonoma da Salvini’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “In caso di crisi penso che Fi debba assumere una iniziativa autonoma da Salvini. Ne ho parlato questa notte alla presidente Gelmini e sono certo della sua capacità di fare sintesi in una situazione che richiede grande senso di responsabilità. Ho scelto di affidare queste valutazioni alla presidente Gelmini perché nelle ore concitate non servono canti solitari”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, ...

Governo - diktat di Salvini : «Via tre ministri M5S» : La percezione della crisi della maggioranza c'è. Manca, per renderla reale, l'atto parlamentare conseguente alla scelta politica fatta ieri dalla Lega e annunciata da Salvini dal palco...

Governo - diktat di Salvini : «Via tre ministri M5S» : La percezione della crisi della maggioranza c'è. Manca, per renderla reale, l'atto parlamentare conseguente alla scelta politica fatta ieri dalla Lega e annunciata da Salvini dal palco...

Governo : Rotondi - ‘in caso di crisi Fi sia autonoma da Salvini’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “In caso di crisi penso che Fi debba assumere una iniziativa autonoma da Salvini. Ne ho parlato questa notte alla presidente Gelmini e sono certo della sua capacità di fare sintesi in una situazione che richiede grande senso di responsabilità. Ho scelto di affidare queste valutazioni alla presidente Gelmini perché nelle ore concitate non servono canti solitari”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, ...

CRISI DI Governo?/ Lao Xi : Salvini spalle al muro - elezioni o perde la Lega e i voti : Con la vittoria sulla Tav Salvini ha sbaragliato Di Maio e Conte, occupando il centro della scacchiera cinese. Ma senza le urne il paese rimarrà nel guado