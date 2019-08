Governo | Salvini | aprire la crisi in Parlamento e tornare al voto

Crisi di Governo - Di Maio contro Salvini : “Ha messo sondaggi davanti a interessi italiani” : Dopo Giuseppe Conte, anche Luigi Di Maio lancia pesanti accuse nei confronti di Matteo Salvini che ha aperto la Crisi di governo e rotto l'alleanza M5s-Lega: "Salvini ha fatto cadere il governo che ha fermato gli sbarchi, ridato lavoro, votato la legge anticorruzione, fatta quota 100. Lo ha fatto cadere perché ha messo i sondaggi davanti agli interessi del paese".Continua a leggere

Crisi di Governo - Conte : "Salvini e la Lega hanno deciso di interrompere questa esperienza" : Dopo l'annuncio della Crisi di governo da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rotto il silenzio dopo una giornata di incontri tra Palazzo Chigi e il Quirinale e tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha usato parole durissime contro il leader della Lega, attribuendo solo e soltanto a lui la fine del governo gialloverde:Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei ...

Crisi di Governo - Conte a Salvini : “Il mio non è stato esecutivo dei ‘no’ - noi non eravamo in spiaggia” : “Confido che il passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte compiute e sulle responsabilità che ne derivano“. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “In Parlamento a tutti gli italiani dovremo dire la verità e non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche e slogan mediatici”. L'articolo Crisi di governo, Conte a Salvini: “Il mio non è stato ...

Governo : Di Maio - ‘Salvini lo ha fatto cadere - ha messo sondaggi davanti interesse paese’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Salvini ha fatto cadere questo Governo, lo ha fatto cadere perché ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese. I suoi interessi davanti all’interesse del Paese. Questo è una cosa che nella storia si paga. Credo che gli italiani che non sono sprovveduti lo capiranno”. Così al Tg1 il vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “I ...

Crisi - Conte : “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli italiani. Il Governo non era in spiaggia : “Ieri e questo pomeriggio è venuto a parlarmi Salvini il quale mi ha anticipato l’intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui la Lega gode attualmente”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. “Spetterà a Salvini – ha proseguito il capo del governo – nella sua veste di senatore, spiegare al Paese e giustificare agli ...

Crisi di Governo - Salvini : “Diamo la parola agli italiani. Non torno al vecchio - mi metto in gioco da solo” : “Piuttosto che tenere fermo il Paese diamo la parola agli italiani, che ci dicano cosa bisogna fare. E beninteso, non mi interessa tornare al vecchio, se devo mettermi in gioco con un’idea di futuro lo faccio da solo e a testa alta. Poi potremo scegliere dei compagni di viaggio, certo”. Così Matteo Salvini dal palco di Pescara. “Noi guardiamo avanti e chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e salvarlo, ...

Crisi di Governo - Salvini e il plebiscito. Il grande effetto ottico di cui è stato vittima Di Maio : Siamo alla richiesta del plebiscito, dunque. A Matteo Salvini non bastano i voti che possiede, le poltrone che già occupa, la maggioranza politica nel Paese che già esprime. Ha bisogno di un governo monocolore, di un esecutivo formato da fedelissimi per realizzare la fabbrica del fare. “Uomo del fare” si definì Silvio Berlusconi e oggi Salvini ripete il refrain: “fare”. Un verbo che dice tutto e niente. Fare cosa e per chi? Chi aiutare e chi ...