Governo | “rimpasto o elezioni” | le sorti del governo nelle mani di Conte E Di Maio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Aula sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha annullato la conferenza stampa pre estiva in programma per oggi. Ora è il premier Giuseppead avere in mano ledelgialloverde.Il leader del Carroccio è riuscito nel suo intento: dare ultimatum senza strappare pubblicamente con gli alleati e tutte le strade rimangono ancora aperte. Davanti alla sua platea ha detto di non volere “rimpastini o rimpastoni” e che le poltrone non gli interessano, ma a porte chiuse con il presidente del Consiglio ha chiesto un cambio di passo: quindi rivedere le poltrone di almeno tre ministri (Difesa, Trasporti e Economia) e riaprire il cantiere sul contratto per dare priorità alle proposte della Lega. Luigi Diè il leader più sofferente di tutti: ha annullato tutti ...

borghi_claudio : @edoardocaprino @Luigi21105093 @avimmaisacap @MarioRaciti90 Se non succede niente ci arrivo, se c'è un rimpasto ci… - LaStampa : Incontro Conte-Salvini. Fonti di Governo: “Accordo di massima verso il rimpasto” - SkyTG24 : #UltimOra #Salvini: non ci sarà rimpasto di governo #Canale50 -