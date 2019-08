Governo - Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Conte un'ora a colloquio con Mattarella : Nessun ipotesi di rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni. La Lega nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il Governo giallo-verde. «C'è la...

Governo - Conte al Quirinale. Lega : «No a rimpasti - l’unica alternativa a questo Governo è il voto» : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Lega : "Per noi l'unica alternativa a questo Governo è ridare la parola agli Italiani" : "Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni". Così la Lega in una nota appena diffusa. Dunque la Lega ribadisce così la sua posizione: "Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo". "C'è la consapevolezza e la presa d'atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su ...

Crisi - Sergio Mattarella pensa al Governo tecnico? Due indizi - da Lega e M5s : Al Quirinale si ragiona davvero su un governo tecnico? Possibile, probabile, quantomeno se due indizi fanno una prova. Il primo indizio, precedente l'incontro tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella, ovvero una nota in cui il M5s ha fatto sapere di ritenere, in caso di Crisi, un eventuale governo tec

Terremoto : delegazione Fi a Norcia - Governo dia risposte concrete (2) : (AdnKronos) - “Abbiamo pensato -ha aggiunto- ad una proposta di legge per dare risposte ai cittadini delusi da questo governo che ha accumulato un ritardo enorme, cercando di spegnere i riflettori su un’emergenza che merita invece la massima attenzione delle istituzioni. Vogliamo raccogliere l’appel

Terremoto : delegazione Fi a Norcia - Governo dia risposte concrete : Roma, 8 ago. (AdnKronos) - “Rimettere al centro dell’agenda politica l’emergenza ricostruzione delle zone colpite dal Terremoto è una priorità di Forza Italia. Lo è stato in passato, continua a esserlo anche adesso. Smantellare il ‘modello Bertolaso’, che di fatto ha prodotto risultati eccellenti, è

Governo - si apre il fronte militare Lega vs Trenta : "Comprare gli F35" : Si apre un nuovo fronte nel Governo: la Lega spinge per l'acquisto di F-35 dagli Usa, un dossier sul quale da sempre il M5s è molto scettico. Torna in auge il confronto su Huawei e Cina Segui su affaritaliani.it

Caos Governo - Lega : “Servono ministri più ragionevoli - Tria segua le indicazioni della maggioranza” : Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari conferma una possibile rimozione di alcuni ministri pentastellati, e fa espressamente il nome del ministro dell'Economia: "Il ministro Tria o segue quelle che sono le indicazioni della maggioranza o si pone un problema come per gli altri ministri".Continua a leggere

CRISI DI Governo?/ Lao Xi : Salvini spalle al muro - elezioni o perde la Lega e i voti : Con la vittoria sulla Tav Salvini ha sbaragliato Di Maio e Conte, occupando il centro della scacchiera cinese. Ma senza le urne il paese rimarrà nel guado

Le mozioni Tav mettono in crisi il GovernoSalvini : è evidente - qualcosa si è rotto |Lega - nel mirino Trenta - Toninelli e Costa : Pd e FI chiedono a Conte di salire al Quirinale. Il premier annulla la conferenza stampa prevista oggi. Il leader della Lega a colloquio con Conte chiede un profondo rimpasto e un cambio di rotta in economia

Lega : rimpasto e nuovo programmaIl Governo Conte è appeso a un filo : È incerto più che mai il futuro del governo, ora che le carte sono state scoperte. Salvini vuole il rimpasto e un nuovo programma di governo altrimenti è pronto alla crisi e al voto a ottobre Segui su affaritaliani.it

Tav - l’europarlamentare Corrao (M5s) : “Lega difende l’ancién regime. Da Governo conseguenze nefaste per il Movimento” : La chiama “Leganord“, tutto attaccato, e la definisce un “partito padano scissionista e antimeridionalistadiventato nazionalista per via dei sondaggi”. Un partito sempre pronto a “difendere l’ancién regime e determinati interessi particolari”. E che sta provocando “conseguenze evidentemente nefaste per l’identità del Movimento 5 Stelle stesso, mai in crisi come in questo periodo a causa di questo ...

Sulla Tav voti opposti di Lega e M5s - è il giorno più buio del Governo Conte : Aggiornato alle ore 13,30 del 7 agosto 2019. L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ...

Voto Tav - Senato respinge la mozione M5S e approva quella del Pd con il sostegno della Lega. Governo diviso : Il Governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». La lega annuncia: «Dopo questo Voto ci saranno conseguenze politiche»