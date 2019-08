Governo | incontro interlocutorio Mattarella-Conte | attese scelte Salvini Adnkronos 2

Governo : incontro interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Per ora solo un incontro interlocutorio tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio Giuseppe Conte. Un esame della situazione, dopo l’accelerazione impressa ieri dal vicepremier, Matteo Salvini, senza approfondire particolari ipotesi. Solo quando lo scenario dovesse risultare più chiaro, fino ad arrivare ad una concreta ed estrema prospettiva di crisi di Governo, si ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - incontro Governo-sindacati del 5 agosto : Pensioni ultime notizie: Quota 100, incontro governo-sindacati del 5 agosto Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati avvenuto a Palazzo Chigi lunedì 5 agosto. L’incontro si è incentrato sugli obiettivi principali che occuperanno spazio nella prossima Manovra 2020. Dal canto loro, i sindacati hanno voluto esporre le proprie idee, in particolar modo in materia previdenziale. ...

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - Governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Governo - incontro Di Maio-Salvini : pranzo di un’ora per fare il punto della situazione : Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati a pranzo a Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di Governo. L’ultimo scontro ha riguardato l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all’Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra. Oggi però entrambi i vicepremier ...

Governo : in corso a P. Chigi incontro Di Maio-Salvini : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il primo dall’11 luglio scorso, quando i due si videro durante il vertice sull’autonomia. Lo si apprende da fonti di Governo.L'articolo Governo: in corso a P. Chigi incontro Di Maio-Salvini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro a pranzo : si decide sul futuro del Governo? : La notizia viene fatta filtrare da fonti della maggioranza: incontro imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due vicepremier e leader rispettivamente di Lega e M5s pranzeranno insieme oggi, giovedì 25 luglio. incontro - a Roma - che potrebbe segnare il futuro del governo: si va avanti oppure

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di Governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

Pensioni - l'incontro tra Governo e sindacati ed il gelo di Conte : 'Scorrettezza' : Ha preso luogo nella giornata di ieri il nuovo vertice tra governo (per il quale ha partecipato il Vice Premier Matteo Salvini, ma anche l'ex Sottosegretario Armando Siri) e le parti sociali. Durante l'incontro si sono toccati tutti i principali temi di riforma che riguarderanno la prossima manovra, tra cui le Pensioni, la sicurezza sociale, i contratti di lavoro, l'autonomia differenziata e le politiche per il rilancio del Sud Italia. Landini ...

Flat tax - Conte : “Siri non può partecipare a un incontro di Governo. Sulla manovra decido io” : Il premier Conte riprende Salvini, e storce il naso Sulla presenza dell'ex sottosegretario Armando Siri al Viminale: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale".Continua a leggere

Manovra : Conte - ‘presenza Siri non sta bene se incontro di Governo’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Siamo nella logica di un incontro di partito? Ci sta bene la presenza di Siri. Siamo nella logica di un incontro governativo? Non ci sta bene la presenza di Siri”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, allontanandosi da Palazzo Chigi per un caffè col suo staff, a proposito dell’incontro al Viminale tra Matteo Salvini e le parti sociali.L'articolo Manovra: Conte, ‘presenza Siri non sta ...

Bolzano. Incontro tra Kompatscher e il premier del Governo tibetano in esilio : “Il “Middle Way Approach”, la Via di Mezzo, la strada del dialogo, è la via giusta e l’autonoma dell’Alto Adige,

Governo : fonti M5S - incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il vicepremier Luigi Di Maio ha incontrato i sottosegretari M5S a Palazzo Chigi “per fare il punto periodico sul lavoro fatto e chiudere il ciclo di incontri interni al Movimento”. Lo precisano fonti grilline, spiegando che lunedì “dovrebbe essere pronto il nuovo schema organizzativo del Movimento”. L'articolo Governo: fonti M5S, incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione sembra ...

