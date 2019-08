Governo | il premier Conte al Quirinale

Sergio Mattarella è all'angolo - ora si inventa un Governo balneare : chi farà il premier e quando si voterà : Il governo gialloverde è una novità su tutto anche sulla possibile fine della legislatura che potrebbe generare. Una crisi di governo in piena estate non si era mai vista e, soprattutto, in autunno in Italia non si vota dal 1919. Nulla, in teoria, osta a elezioni politiche anticipate in qualsiasi d

Spagna - seconda bocciatura al Congresso per il premier Sanchez. Adesso ha due mesi per formare un Governo - altrimenti si va a elezioni : seconda bocciatura per Pedro Sanchez. Il leader socialista spagnolo non ha ottenuto la maggioranza necessaria a formare un nuovo governo in Spagna nel secondo voto al Congresso, dopo quello di martedì. A sostenere il premier sono gli stessi 124 membri, 123 del Psoe più José María Mazón del Partido Regionalista de Cantabria, che lo avevano promosso al primo turno, mentre sono 156 i contrari e 66 gli astenuti. E come martedì, i membri di Podemos ...

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - Governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Governo - il premier Conte : “Rimpasto? Soddisfatto della squadra. Se qualche ministro ha osservazioni venga a rappresentarmele” : Sull’operato di alcuni ministri “quando mi verranno poste delle questioni riguardanti l’operato di un ministro mi porrò il problema. Se qualcuno dei ministri ha qualche osservazione viene da me e me la rappresenta. Io sono Soddisfatto della mia squadra, stanno lavorando tutti bene”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi sottolineando l’importanza, anche su questo punto, della “correttezza ...

Governo : Meloni - ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’ : Roma, 17 lug.(AdnKronos) – Per il centrodestra ‘vedo una prospettiva di Governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al Governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un Governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. è quanto ha detto al Tg2, ...

Bolzano. Incontro tra Kompatscher e il premier del Governo tibetano in esilio : “Il “Middle Way Approach”, la Via di Mezzo, la strada del dialogo, è la via giusta e l’autonoma dell’Alto Adige,

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...