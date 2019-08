Governo | Di Maio | stop appuntamenti Emilia | a Roma per impegni istituzionali**

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019), 8 ago. (AdnKronos) – Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, ha annullato gliprevisti per questa mattina a Cavriago e per stasera a Bologna, ingna. Resterà aperistituzionali. L'articolo: Di, aperCalcioWeb.

Ettore_Rosato : #Airola: se si fa Tav mi dimetto. Rimarrà in Parlamento. Di Maio: Finché M5S è al governo non si farà mai. Rimangon… - petergomezblog : Governo, Salvini: “Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte ma qualcosa si è rotto negli ultimi mes… - AnnalisaChirico : La maggioranza non c’è più, il governo è finito, Salvini è l’unico dei due alleati a volerne trarre le conseguenze.… -