Governo | Conte-Salvini a Palazzo Chigi | vertice terminato Lega | no a rimpasto | unica

Crisi Governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

È crisi di Governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Crisi Governo - vertice Conte-Salvini DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

Crisi di Governo - verso il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio nel bunker - incontro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

È crisi di Governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Governo - Salvini : basta perdere tempo - l’alternativa sono le elezioni In corso nuovo vertice con Conte : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Governo - Salvini : basta perdere tempo - l’unica alternativa sono le elezioni. Nuovo vertice con Conte : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

La Lega certifica la fine del Governo Conte : “Incontro interlocutorio” è la formula politichese per descrivere quei faccia a faccia che non incidono e non incideranno in alcun modo sugli avvenimenti. E non stupisce che quello tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella sia stato, per l'appunto, un “incontro interlocutorio”. Poco prima di pranzo il

Governo : incontro interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Per ora solo un incontro interlocutorio tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio Giuseppe Conte. Un esame della situazione, dopo l’accelerazione impressa ieri dal vicepremier, Matteo Salvini, senza approfondire particolari ipotesi. Solo quando lo scenario dovesse risultare più chiaro, fino ad arrivare ad una concreta ed estrema prospettiva di crisi di Governo, si ...

Governo : incontro interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Si riproporrebbe così la stessa situazione creatasi poco più di un anno fa all’indomani delle elezioni. Mattarella, cioè, attraverso la consultazioni con le forze politiche, verificherebbe se il Parlamento è in grado di esprimere una maggioranza per sostenere un Governo, considerando che nessuno dei tre poli è in grado da solo di dar vita ad un esecutivo. Solo se ogni tentativo risultasse vano potrebbe aprirsi la ...

Governo - Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Conte un'ora a colloquio con Mattarella : Nessun ipotesi di rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni. La Lega nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il Governo giallo-verde. «C'è la...

Governo - Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Conte un'ora a colloquio con Mattarella : Nessun ipotesi di rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni. La Lega nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il Governo giallo-verde. «C'è la...

Governo - Conte al Quirinale. Lega : «No a rimpasti - l’unica alternativa a questo Governo è il voto» : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Governo - Conte per un'ora al QuirinaleFonti : colloquio informativo - niente crisi : Il presidente del Consiglio GiuseppeConte si è recato al Quirinale per un colloquio con ilpresidente della Repubblica. Al suo ritorno a Palazzo Chigi non ha rilasciato commenti