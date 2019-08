Governo | Casellati non al Quirinale ma in contatto con Mattarella

Senato - protesta in Aula per assegnazione seggio vacante : Pd occupa banchi del Governo e agita Costituzione. Casellati sospende la seduta : Il Pd occupa i banchi del Governo e la presidente Casellati sospende l’Aula. La protesta arriva dopo la richiesta alla presidenza del Senato di sospendere l’esame della relazione della Giunta per le elezioni sul caso del seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al M5s ma per il quale non ci sono candidati nella Regione. La proposta della Giunta è quella di recuperare un seggio in Umbria, proposta che il Pd ritiene ...