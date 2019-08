Gossip | Chiara Ferragni incinta? La fashion blogger smentisce la notizia

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019)e Fedez di nuovo genitori? Questa lache da qualche giorno accende la curiosità dei fan più devoti della coppia. A scatenare le voci su una possibile gravidanza dellasono stati proprio alcuni fan che, notando un pancino 'sospetto' in alcune foto pubblicate dalla stessasul suo profilo Instagram, avevano creduto lei fosse nuovamente in dolce attesa, dando così inizio ad un vociferare che ha preso sempre più piede sui social. Nell'epoca dei social, non appena si vede una donna con un addome leggermente 'lievitato' si ipotizza subito che possa essere. Sarà così anche per laoppure sono solo voci infondate? Laha smentito il tutto, con un commento ironico che non lascia dubbi: "Ma davvero? Non sapevo, non vedo l'ora di leggere la news". ...

