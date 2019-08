Google Maps in realtà aumentata | ora anche per Android e iOs

Live View - su Google Maps arriva la realtà aumentata : (Foto: Google) Spesso può essere difficile comprendere quale direzione prendere osservando le indicazioni sulla mappa, anche con il puntatore che sfrutta la bussola. Ma con la novità Google Live View ora Google Maps può rendere tutto più naturale e facilmente comprensibile grazie al supporto della realtà aumentata. Come funziona? Grazie a frecce che segnalano con più precisione dove incamminarsi ma soprattutto con il grande ausilio delle ...

Google Maps dà una svecchiata all'interfaccia di navigazione, quella visualizzata durante l'uso del navigatore, con la nuova versione 10.22.1, che è in roll out tramite il Google Play Store da qualche ora.

Dopo essere stata disponibile solo per alcuni utenti, la navigazione in realtà aumentata di Google Maps è ora disponibile per tutti gli utenti.

Google annuncia una serie di importanti novità per Google Maps, in arrivo nelle prossime settimane: scopriamo la scheda dedicata alle prenotazioni, Live View in Realtà Aumentata, Your Match e le novità per la cronologia (Timeline).

Google My Maps a distanza di oltre tre anni dall'ultimo update ne ha ricevuto uno nuovo, il che ci conferma che non è stata del tutto abbandonata

Google Maps si aggiorna con tante novità che riguardano le liste de "I tuoi luoghi". Fra le novità nuova linfa per le note, la possibilità di riordinare gli elenchi e scegliere le foto come anteprima degli elementi salvati.

Google Maps è utile anche per il bike sharing : indica dove sono le stazioni e quante bici sono disponibili : Google Maps ora visualizza anche informazioni sulle stazioni cittadine di bike sharing, fra cui l’indirizzo, la disponibilità di bici da affittare e di posti vuoti in cui lasciare quella in uso. Il servizio è stato in test a New York City, ora sono state aggiunte le stazioni di bike-sharing in 24 nuove città di 16 paesi: Barcellona, ??Berlino, Bruxelles, Budapest, Chicago, Dublino, Amburgo, Helsinki, Kaohsiung , Londra, Los Angeles, Lione, ...

Google Maps ti dirà quante bici ci sono in una stazione del bike sharing : Google Maps sta introducendo nella sua applicazione delle indicazioni riguardo le stazioni di bike sharing accompagnata da una funzione integrata che offrirà agli utenti, direttamente dall’app, informazioni precise sui diversi servizi di condivisione bici che prevedono delle stazioni. La funzione è stata precedentemente testata a New York City nell’ultimo anno e ora si sta espandendo in altre 23 città in 16 nazioni. Nelle città ...

Quello del bike sharing è un fenomeno sempre più in espansione e il team di Google Maps ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un servizio sempre più completo che possa aiutare chi decide di puntare su tale soluzione per i propri spostamenti. Secondo un recente report, sono oltre 1.600 i sistemi di bike […]

Huawei Band Maps trasforma la vostra smartband Huawei in un navigatore con Google Maps : Huawei Band Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, Honor Band 4 e sullo smartwatch Huawei Watch. Nelle impostazioni è possibile scegliere le unità di misura, la distanza a cui notificare, quali dati mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione desiderata (camminata oppure ...

Google sta inviando delle email alle sue Local Guide per informarle della possibilità di guadagnare punti creando elenchi su Google Maps.

A volte Google Maps può aiutarci a trovare un bagno nelle vicinanze, ma l'app storicamente ha difficoltà a elencare edifici adibiti esclusivamente a servizi igienici pubblici. Google sta affrontando questo problema in India e sta collaborando con i funzionari del governo Indiano per aggiungere più di 45.000 servizi igienici a Google Maps nell'ambito di una nuova campagna "Loo Review".

Su Google Maps sconti nei ristoranti vicini : la novità del momento : Le sorprese di Google Maps non sono finite, dal momento che, come riportato dal blog ufficiale della divisione indiana di Google, stanno debuttando gli sconti per i ristoranti presenti in prossimità della localizzazione, anche se per adesso disponibili solo sul territorio indiano (potrebbe anche restare solo loro esclusiva). Dopo il tachimetro e la segnalazione degli autovelox fissi e mobili (volendo citare soltanto le novità più rilevanti), il ...

Google Maps introduce a partire dall'India una nuova funzione che consente di ottenere uno sconto presso i ristoranti nei dintorni: scopriamo come funziona mentre aspettiamo di sapere se arriverà anche in Europa.