Giuseppe Conte | il no a Matteo Salvini che ha convinto il leghista ad aprire

Giuseppe Conte a Salvini e Di Maio : "Se mi volete sfiduciare - venite a farlo in Aula davanti agli italiani" : Alla fine Giuseppe Conte prende atto, di fronte alle richieste di Salvini si riserva di decidere, senza però dimenticare che si trova di fronte a un bivio: la testa di Danilo Toninelli (quantomeno quella) in cambio della tenuta dell'esecutivo. Nonostante questo il presidente del Consiglio sembra tra

Crisi - Giuseppe Conte al Quirinale da Sergio Mattarella. M5s : "Follia un governo tecnico" : Ore vibranti, tese, misteriose. Ore che probabilmente portano verso la Crisi di governo. Gli ultimi aggiornamenti: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale, per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferiscono f

“Non si nascondono più”. Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino : nuove foto : Rimpasto o crisi di governo: quale che sia lo scenario politico curiosità e gossip non vanno in vacanza. Anzi, è con l’estate che uomini e donne della politica si presentano in modo diverso, spesso facendosi accompagnare (e fotografare) in spiaggia o montagna dal proprio partner. Chi ha buona memoria ricorda benissimo i giorni di insediamento di un anonimo Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, tutti a scavare nella sua vita privata per scovare ...

Buon compleanno Lucia Annunziata - Giuseppe Conte - Massimo Dapporto… : Buon compleanno Lucia Annunziata, Giuseppe Conte, Massimo Dapporto… …Enzo Carra, Dustin Hoffman, Enrico Lucherini, Donato Marra, Louis van Gaal, Nigel Mansell, Paola Boldrini, Roger Federer, Francesco Giorgino, Simone Annichiarico, Antonio Maggio, Alessandro Vinci, Salvatore Foti, Danilo Gallinari, Riccardo Truccolo… Oggi 8 agosto compiono gli anni: Roger Federer, tennista; Carlo Manfredini, ex calciatore; Alvaro Cerasani, ex ...

Matteo Salvini - voci sul piano dopo il caos-Tav : il governo va avanti senza Giuseppe Conte? : E adesso che si fa? dopo il voto sulle mozioni sulla Tav che hanno plasticamente spaccato il governo gialloverde, con Lega e M5s divisi anche in aula, le voci di crisi si rincorrono selvagge. Non solo, Matteo Salvini avrebbe chiesto ai suoi di "non prendere voli intercontinentali", insomma di essere

Giuseppe Conte si gioca tutto sulle mozioni-Tav - scenario estremo : al Quirinale per dimettersi stasera? : Oggi, a breve, il voto sulle mozioni Tav. Compresa la folle mozione grillina contro l'alta velocità: il governo che vota contro se stesso. Dovrebbe filare tutto liscio, dovrebbe. Il Pd renziano infatti non vuole uscire dall'aula, così come non dovrebbero uscire dall'aula né Forza Italia né Fratelli

Giuseppe Conte e il boatos che scuote Palazzo Chigi : quando cade il governo. Niente crisi sulla Tav - ma... : Il decreto sicurezza bis ha ricevuto la fiducia del Senato ma le vere grane per il governo arrivano ora. Domani a Palazzo Madama verrà messa ai voti la mozione presentata dai grillini contro la Tav. È probabile che venga respinta, è vero, dato che gran parte del Pd dovrebbe schierarsi a favore dell'

Giuseppe Conte con Di Maio per "gestire" Salvini : "Settimana cruciale". Il premier teme per la poltrona? : Giuseppe Conte si allea a Luigi Di Maio per Contenere Matteo Salvini. Per il premier infatti "inizia una settimana di lavoro cruciale" a ridosso delle ferie. Lunedì 5 agosto il presidente del Consiglio vedrà sindacati e associazioni a Palazzo Chigi per impostare la manovra economica e il ministro de

Gad Lerner sputa odio contro Giuseppe Conte : "Complimenti all'avvocato...." - cosa gli rinfaccia : Gad Lerner attacca Giuseppe Conte con il suo consueto livore: "Ve lo ricordate? Oggi sono passati due mesi dalla conferenza stampa in cui Giuseppe Conte annunciò solennemente: 'Se Lega e Cinque Stelle non smettono di litigare, la settimana prossima rimetterò il mandato. Non sono tipo da vivacchiare'

Giuseppe Conte ha incontrato Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi : Per ora solo sorrisi a favore di camera e dichiarazioni piene di buoni propositi. Non trapela ancora granché dell'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha avuto al centro il portafoglio da assegnare all'Italia nell'architettura della nuova Commissione Europea. Per l'ex componente del governo Merkel, impegnata in un tour ...

Ursula von der Leyen a Giuseppe Conte : "Nuovo patto sui migranti" - si può crederle? : Forse, qualcosa si muove. Forse. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, infatti ha affermato: "Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione. Dunque ha aggiunto: "Vogli

Ursula von der Leyen dà ordini a Giuseppe Conte : 2 agosto - una data decisiva : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà il prossimo 2 agosto la neo presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in visita in Italia. La von der Leyen sta incontrando in questi giorni i capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Ue (è già stata a Berlino, a Parigi e a Varsavia e

Giuseppe Conte - la rabbia di Matteo Salvini e Giuseppe Di Maio : "Quello si è montato la testa" : Era dall'11 luglio che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si incontravano faccia a faccia. Un summit lo aveva invocato il grillino nel momento in cui il governo sembrava a un passo dal collasso, nel giorno degli insulti incrociati per i casi Ursula van Der Leyen e fondi russi. E ieri, giovedì 25 lug

Giuseppe Conte : “Mai con un’altra maggioranza - non è la Prima Repubblica” : "Non facciamo i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà e la sua nobile vocazione. Voliamo alto", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla stampa. Replicando al ministro Salvini, poi ha continuato: "Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia".Continua a leggere