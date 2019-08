Ginnastica artistica | si ritira Celine Van Gerner | la ragazza col trucco da gatta | cambiò

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019)Vanha annunciato il proprio ritiro dall’agonismo, lo ha fatto a meno di un anno dalle Olimpiadi di Tokyo e a due mesi dai Mondiali di Stoccarda che metteranno in palio alcuni pass per la rassegna a cinque cerchi. La ginnasta olandese ha definitivamente appeso il body al chiodo a 24 anni, dopo aver vinto la medaglia di bronzo con la squadra agli Europei 2018 e dopo aver partecipato a ben due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016, settima nel team event). Ladi Zwolle è sempre stata un caposaldo della sua Nazionale, un’atleta ammirata per il suo grande lavoro e per la sua leggiadria.Vanverrà ricordata da tutti gli appassionati perché in occasione della finale al corpo libero della rassegna continentale dello scorso anno si presentò in pedana truccata da gatto per interpretare una parte, concluse al quarto posto sfiorando una storica medaglia ...

