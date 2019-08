Gf | Martina si sfoga dopo la polemica sull' invito di Daniele a Erica | Siate sempre

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Serena Granato La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello si è lasciata abbandonare ad un lungo sfogo su Instagram,aver messo fine alla sua frequentazione conDal Moroaver rilasciato alcune importanti dichiarazioni in una video-diretta condivisa su Instagram, mettendo così fine alla sua frequentazione conDal Moro, l'ex gieffinaNasoni si è lasciata abbandonare ad un lungo sfogo scrivendo ai suoi follower. "Non potete sapere né dove né quando l’Universo si intrometterà nei vostri affari - ha così esordito la vincitrice del Grande Fratello 16, in un suo lungo messaggio destinato agli utenti su Instagram-. Sapete solo che lo farà. Perciò limitatevi a lanciare messaggi, fate piccoli passi, godetevi il viaggio epronti a stupirvi". Il messaggio in questione è stato riportato nella descrizione di un nuovo post, che la ...

