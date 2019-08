Germania | dalla stampa agli economisti | ora l’austerity è sotto processo E anche la

Calciomercato Fiorentina - la bomba dalla Germania : i viola pensano a Ribery! : Calciomercato Fiorentina – In attesa di risolvere le questioni relative a Chiesa e Pezzella, la compagine viola deve muoversi anche in entrata per costruire una squadra che possa alimentare ancor di più l’entusiasmo nato dopo l’arrivo del nuovo patron Rocco Commisso. Ribery, in Francia solo Marsiglia: l’ex Bayern rifiuta il Monaco In tal senso, seppur sia da prendere con le pinze, una notizia è rimbalzata quest’oggi ...

F1 - GP Germania 2019 : Alfa Romeo penalizzate di 30” - irregolarità in partenza! Giovinazzi e Raikkonen fuori dalla top ten - Hamilton 9° : Le Alfa Romeo sono state penalizzate di trenta secondi sull’ordine di arrivo del GP di Germania 2019. I commissari di gara hanno infatti ravvisato un’irregolarità in partenza da parte delle due vetture: l’indagine ha riguardato l’applicazione della coppia di frizione in occasione dello start, sono stati violati l’articolo 27.1 del regolamento sportivo e l’articolo 9.3 del regolamento tecnico F1 (mancanza di ...

Dalla Germania : Uli Hoeness pronto a lasciare la presidenza del Bayern : Una vita al Bayern Monaco, senza considerare il periodo di assenza ‘forzata’ dopo la pena di libertà vigilata di 14 mesi in seguito alla condanna per evasione fiscale. Ma adesso, sembra proprio che l’avventura di Uli Hoeness alla presidenza del Bayern Monaco stia per terminare. Secondo ‘Bild‘, il presidente dei bavaresi non si ricandiderà per la presidenza del Bayern a novembre. Citando fonti interne alla ...

Baseball - Europei Under 15 2019 : Italia sconfitta in finale dalla Germania : L’Italia perde in finale, a Nettuno, gli Europei Under 15: la Nazionale degli azzurrini è stata sconfitta nell’ultimo atto dalla Germania con il netto punteggio di 10-3. I ragazzi del manager Roberto De Franceschi hanno retto il ritmo dei tedeschi per metà gara, fino a quando le molte disattenzioni difensive azzurre hanno scavato un solco insormontabile. Per arrivare alla finale, l’Italia aveva passato col brivido il primo ...

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - Quella da 680 CV arriva dalla Germania : La tedesca McChip-Dkr ha sviluppato una serie di kit di elaborazione dedicati all'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La berlina italiana è una delle auto preferite dai tuner e in questa occasione sono tre i livelli di preparazione disponibili.Fino a 680 CV e 850 Nm. Se negli Stage 1 e 2 l'unico intervento è quello della mappatura e della rimozione del limitatore di velocità, con potenze che raggiungono 580 o 610 CV rispetto ai 510 CV di serie, è lo ...

VIDEO Moto3 - Highlights e sintesi GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta trionfa in volata su Ramirez e Canet : Una vittoria straordinaria: la seconda della carriera, ad un anno di distanza da quella del GP di San Marino. Si esalta al Sachsering Lorenzo Dalla Porta che si impone nel GP di Germania dedicato alla Moto3 e vola in testa al Mondiale. Successo strepitoso dell’azzurro, spesso e volentieri in testa alla corsa, poi abile a scavalcare Canet, grande rivale in chiave classifica, nell’ultimo giro. Andiamo a rivivere la gara con gli ...

Moto3 - Risultato GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta esaltante! Vittoria in volata e primato nel Mondiale! : Lorenzo Dalla Porta spezza l’incantesimo e centra il primo successo della stagione dopo quattro secondi posti Portandosi in testa al Mondiale Moto3 dopo il Gran Premio di Germania 2019. Il toscano del Team Leopard ha disputato un weekend eccezionale ed ha trionfato al Sachsenring davanti al compagno di squadra iberico Marcos Ramirez e ad Aron Canet dopo un ultimo giro al cardiopalma. Ottimo quarto posto per Romano Fenati, al miglior ...

Moto3 - GP Germania 2019. Lorenzo Dalla Porta : “Finalmente abbiamo vinto - posso andare in vacanza tranquillo” : Una vittoria fenomenale, a lungo al comando, poi l’eccezionale sorpasso all’ultimo giro che vale anche la vetta del Mondiale: Lorenzo Dalla Porta dà spettacolo nel GP di Germania per la Moto3 e trionfa, scavalcando Canet in testa alla classifica. Per lui il secondo successo della giovanissima carriera: ad un anno di distanza dal trionfo dell’anno scorso a San Marino. Queste le dichiarazioni nel parco chiuso: “Finalmente ...

Moto3 - Dalla Porta trionfa in Germania - doppietta Leopard al Sachsenring : l’italiano è leader del Mondiale : Il pilota italiano supera nel finale Canet e va vincere il primo Gran Premio della stagione, superando proprio lo spagnolo in testa al Mondiale di Moto3 Lorenzo Dalla Porta si prende tutto in una volta, il Gran Premio di Germania e la leadership del Mondiale di Moto3. Il pilota italiano vince la prima gara della stagione davanti al compagno di squadra Ramirez e ad Aron Canet, suo avversario principale nella lotta iridata. Un successo ...

Moto3 - risultato warm-up GP Germania 2019 : Tony Arbolino svetta sul bagnato davanti ad Antonelli e McPhee - 13° Dalla Porta : Tony Arbolino reagisce nel migliore dei modi dopo un sabato da dimenticare e sigla il miglior tempo nel warm-up mattutino del Gran Premio di Germania 2019, nono round stagionale del Mondiale Moto3. Il lombardo classe 2000 del Team VNE Snipers è stato il migliore nell’ultimo turno di prova di preparazione in vista della gara disputato in condizioni di pista bagnata con un notevole 1’34″943 ottenuto al penultimo giro utile della ...

VIDEO Lorenzo Dalla Porta - Moto3 GP Germania 2019 : "Qualifiche difficili - siamo entrati nel momento giusto" : Ottima quarta posizione per Lorenzo Dalla Porta nelle qualifiche del GP di Germania del Sachsenring della Moto3: "Come sempre le qualifiche in Moto3 sono molto difficili, siamo entrati nel momento giusto, avevo tre moto davanti. Partire in seconda fila aiuta sempre".

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è

VIDEO Maverick Vinales MotoGP GP Germania 2019 : “Contento del mio giro - dalla FP4 ho trovato il giusto feeling” : Maverick Vinales è decisamente sorridente e soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Andiamo ...

VIDEO Moto3 - GP Germania 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Sasaki in pole position - Dalla Porta 4° : Il giapponese Ayumu Sasaki ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. L’alfiere della Honda è riuscito a precedere il connazionale Kaito Toba e Marco Ramirez mentre Lorenzo Dalla Porta è ottimo quarto. Più attardati Aron Canet, Tony Arbolino, John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. VIDEO ...