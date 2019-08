Francesco Monte | prima foto social con Isabella e cancella le foto con Giulia Salemi

Francesco Monte spunta con Isabella De Candia : replica alle polemiche : Francesco Monte, dopo aver fatto piazza pulita su Instagram delle foto con Giulia Salemi, spunta con Isabella De Candia: il post. L’ex tronista, pazzo d’amore, risponde alle polemiche Francesco Monte, dopo aver fatto piazza pulita sulla propria bacheca Instagram delle foto che lo vedevano felice al fianco della sua ex Giulia Salemi, è spuntato con […] L'articolo Francesco Monte spunta con Isabella De Candia: replica alle ...

La Drastica Decisione di Francesco Monte! : L’estate per Francesco Monte è stata molto calda: prima la separazione con Giulia Salemi, poi i presunti flirt attribuiti all’ex tronista e ancora la conferma della sua partecipazione a Tale e Quale Show. L’ultimo gesto sui social di Francesco ha messo ha letteralmente sconcertato i fan e messo luce sulla sua opinione nei confronti della sua ex Giulia Salemi. Ecco l’ultimo gesto sconcertante di Monte! Dopo il Grande Fratello ...

Francesco Monte conferma la sua nuova fiamma : Isabella De Candia. Giulia Salemi ride e se ne infischia : Finalmente arriva la conferma proprio da Monte, ecco la sua nuova fidanzata: Isabella De Candia Il mistero intorno alla vita sentimentale di Francesco Monte sembrerebbe essersi dissolto. All’ex tronista, dopo la rottura con Giulia Salemi nelle scorse settimane, sono stati affibbiati diversi flirt, ora però sarebbe uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Il gieffino e la modella hanno postato … Continue reading Francesco Monte conferma ...

Tale e quale show 2019 : le dichiarazioni di Carlo Conti su Francesco Monte - Flora Canto - Eva Grimaldi : Carlo Conti, intervistato dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha tracciato un ritratto esaustivo dei 13 nuovi protagonisti di 'Tale e quale show', in partenza dal 13 settembre 2019, in prima serata su Rai1. Ecco le dichiarazioni su alcuni ex protagonisti di reality e Talent:prosegui la letturaTale e quale show 2019: le dichiarazioni di Carlo Conti su Francesco Monte, Flora Canto, Eva Grimaldi pubblicato su ...

Giulia Salemi ha trovato l’amore dopo Francesco Monte? Parla lei : Giulia Salemi Parla della sua vita sentimentale e fa una rivelazione Nessun nuovo flirt per Giulia Salemi. A confessare la verità è stata proprio l’ex gieffina nelle sue Instagram Stories. La modella in questi giorni si trova in Sardegna, precisamente a Cala di Volpe nei pressi di Porto Cervo, e sta trascorrendo le vacanze insieme ad un gruppo di amici. In queste ore il gossip ha sussurrato di una possibile simpatia nata tra l’ex ...

Isabella De Candia - la dedica per Francesco Monte : “La verità è più semplice di quello che si crede” : Francesco Monte e Isabella De Candia ormai sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo la foto pubblicata da lui in una story qualche settimana fa, ecco arrivare la prima dedica della modella pugliese per l'ex tronista di Uomini e Donne. La 33enne sottolinea come il loro legame sia nato da persone libere, confutando le voci che volevano il loro rapporto frutto di un tradimento di Monte alla sua ex, Giulia Salemi.Continua a leggere

Francesco Monte baci pubblici con la fidanzata Isabella De Candia a Formentera : Da tempo si parla della storia d’amore nata fra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia, ma ora l’ex tronista, naufrago dell’isola dei Famosi e recluso nella versione Vip del Grande Fratello, dove si era findanzato con Giulia Salemi, ufficializza la relazione con un bacio pubblico. Durante il Grande Fratello Francesco ha conosciuto e si è innamorato di Giulia Salemi, ma la relazione si è conclusa qualche mese dopo la fine del reality, ...