Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 8 agosto 2019)alduealdue. Il primo da un sondaggio: “Chucky al! Trionferà in Italia?”. A lanciarlo è il celebre commentatore della tv messicana Xavi Sol , (famoso per la telecronaca del gol di Koulibaly “El gol de Kouli, la la la), su Twitter. Il collega ha dato per fatto il trasferimento in azzurro di Hirving, ma la cosa più importante è che quest’ ultimo ha messo il suo ‘’ al post. Il secondoo viene sempre da Xavi Sol e sempre su Twitter. Il collega sudamericano infiamma i tifosi azzurri con un post che dà praticamente per fatto il passaggio di Hirvingal. E lo fa in modo curioso, postando l’ immagine di una ‘bambola assassina’ (soprannome del Chucky) e scrivendo “Verso”. E ...

ForzAzzurri1926 : FOTO – #Lozano al #Napoli, spuntano due indizi chiave: il giocatore mette like al tweet - allgoalsnapoli : 'Chucky al Napoli! Trionferà in Italia?'. Questo il sondaggio lanciato dal celebre commentatore della tv messicana … - SiamoPartenopei : Sol, telecronista messicano: Chucky verso Napoli, è il soprannome di Lozano [FOTO] -