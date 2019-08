FOTO – Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania

Juventus - Del Piero torna in bianconero : ora è ufficiale -FOTO- : Juventus – Sette anni dopo il doloroso addio Alessandro Del Piero torna alla Juventus. Ad annunciarlo con gioia è stato lo stesso ex capitano bianconero attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex numero 10, assieme alla moglie Sonia e ai suoi 3 figli, tutti rigorosamente vestiti di bianconero, ha fatto oggi visita alla Juventus Academy di Los […] More

Juventus - Danilo è arrivato a Torino : inizia l’avventura in bianconero [FOTO e VIDEO] : La Juventus ha definito l’arrivo del terzino destro Danilo, il brasiliano arriva dal Manchester City in seguito ad uno scambio con Cancelo, nelle casse del club bianconero anche circa 30 milioni di euro. L’avventura in bianconero inizierà dalla giornata di domani e dopo le visite mediche, il calciatore è atterrato poco dopo le 18 all’aeroporto di Torino. Ad attenderlo una Jeep Grand Cherokee, presenti numerosi ...

Juventus - svelata la terza maglia : il blu domina [FOTO] : E’ stata presentata oggi la terza maglia della Juventus per la stagione 2019-2020. Il colore dominante è il blu Unity, tendente più al celeste. Gli inserti sono bianchi e argento. La Juventus svela la nuova maglia Third Juventus 2019/2020, come sempre creata da Adidas. «Ancora una volta, il Club guarda avanti e vuole essere una guida nell’innovazione applicata al calcio. La divisa è infatti un mix perfetto fra massime prestazioni, ...

Juventus - come cambia la squadra con Lukaku : nuovo modulo non più variante ma possibile certezza [FOTO] : La Juventus vista nelle uscite estive non può essere considerata quella vera e che vedremo in partite ufficiali. Innanzitutto perché ha iniziato ad assimilare le nuove metodologie di Sarri dopo anni con Allegri, facendo capire che c’è ancora molto da lavorare. Poi perché, così come per tutte le altre squadre, la condizione fisica lascia ancora il tempo che trova. Senza dimenticare che soltanto da qualche giorno i sudamericani sono ...

Compleanno Antonio Conte - gli auguri di Juventus ed Inter [FOTO] : Antonio Conte festeggia oggi 50 anni. Una vita alla Juventus, da calciatore, mentre da allenatore è spettato a lui il compito di rilanciare i bianconeri nel post Calciopoli. Quest’estate, però, il passaggio alla rivale storica, l’Inter, non da tutti preso benissimo. Proprio Juventus ed Inter, però, hanno voluto fare gli auguri al tecnico pugliese attraverso i canali social. L’uomo del giorno – Antonio Conte: grinta, personalità ...

La rassegna stampa di sabato 27 luglio – Le prime pagine di calcio : “bomba sul mercato della Juventus” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Intervista a Godin in prima pagina per la rosea, il difensore dell’Inter si candida ad essere un grande protagonista la prossima stagione ma la bomba clamorosa riguarda il calciomercato. Una voce dall’Inghilterra, ...

Juventus - presentata la seconda maglia : grande entusiasmo in casa bianconera [FOTO e VIDEO] : La Juventus continua la preparazione per la prossima stagione, nel frattempo nella giornata di oggi è stata presentata la seconda maglia, c’è grande entusiasmo nei confronti di una squadra in grado di togliersi soddisfazioni. «I colori diversi ci piacciono. È una maglia molto bella, speriamo di toglierci tante soddisfazioni indossandola». La novità assoluta rappresentata del bianco e rosso piace parecchio a Miralem Pjanic e non solo ...

Seconda maglia Juventus - UFFICIALE : addio alla tradizione! Indizio mercato per Dybala -FOTO- : Seconda maglia Juventus- Ora è UFFICIALE. La Juventus presenta la Seconda maglia in vista della prossima stagione. Look totalmente innovativo e addio alla tradizione. maglia bianca con dettagli rossi. Il numero nel retro sarà rosso, così come lo sponsor UFFICIALE a anche quello tecnico. La Juventus ha annunciato la nuova maglia con un chiaro messaggio: […] More

Juventus - UFFICIALE : ecco la seconda maglia - bye bye tradizione -FOTO- : seconda maglia Juventus- I bianconeri hanno ufficializzato la seconda maglia in vista dell’inizio della stagione. Scelta cromatica piuttosto particolare. Addio alla tradizione: maglia bianca con inserti rossi. Sponsor, stemma e numero sul retro saranno i colore rosso. Un addio alla tradizione, anche se gli stessi colori vennero usati dai bianconeri intorno agli anni 60. La […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: ecco la seconda maglia, ...

Juventus - de Ligt fa autogol : i social si scatenano [FOTO] : La prima partita tra Juventus ed Inter in questa stagione si è conclusa in parità. Il gol di Cristiano Ronaldo ha permesso alla squadra di Sarri di andare ai calci di rigore e vincere la gara, pareggiando l’autogol di de Ligt. Proprio per l’episodio dell’autorete dell’olandese, arrivato per 75 milioni, ha scatenato le reazioni sui social degli anti-juventini. In alto la FOTOGALLERY.L'articolo Juventus, de Ligt fa ...

Juventus - esordio amaro in ICC : un gol pazzesco di Kane beffa i bianconeri allo scadere! [FOTO] : L’esordio della Juventus in International Champions Cup è amaro: bianconeri beffati da un gol pazzesco di Harry Kane al 91′, quando ormai le due squadre sembravano indirizzate verso i calci di rigore. Partita a due facce per la prima vera Juve di Sarri: primo tempo in difficoltà e dominato dal Tottenham, secondo più pimpante anche grazie a qualche innesto dalla panchina. Un solo gol nella prima frazione, di Lamela. Sarri fa ...

Juventus - De Ligt già nel cuore dei tifosi : sui social spunta lo scatto da bambino con la maglia bianconera [FOTO] : Matthijs De Ligt ha già conquistato il cuore dei tifosi della Juventus: il difensore ex Ajax ha postato una foto su Instagram con la maglia bianconera indossata già da bambino Fin da bambino ha avuto i migliori difensori italiani come miti e una predilezione per la Juventus. Matthijs De Ligt, nuovo difensore della Juventus pagato la bellezza di 85 milioni, lo ha ammesso con sincerità e non è la solita frase che tutti dicono una volta ...

Juventus - svelata la seconda maglia : colori inediti e qualche novità [FOTO] : La prima maglia è stata svelata in anticipo, sul finire della scorsa stagione. La seconda invece, è uscita fuori adesso. Ventata di novità anche in questo caso per la Juventus, che ha utilizzato uno stile innovativo e dei colori inediti anche per quanto riguarda la seconda divisa ufficiale, dopo che la prima ha fatto molto parlare di sé. E’ come sempre il sito Footyheadlines.com a svelarla in anteprima: maglia bianca con dettagli ...

De Ligt alla Juventus 9 anni dopo : la clamorosa FOTO "dimenticata" con Marchisio : Un anno dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino, è il turno di Matthijs De Ligt. Un predestinato bianconero, guardando la fotografia che gira su internet: Europa League 2010, il baby Matthijs prima della sfida Ajax-Juve posa a centrocampo accompagnato da Marchisio. Questa però è una scommessa c