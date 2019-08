FOTO – Comunicato Juventus sul divieto ai campani

La FOTO privata con cui Meghan e Harry hanno comunicato al mondo il battesimo di Archie : Harry e Meghan, si sa, amano fare a modo loro. Nelle occasioni ufficiali, in particolar modo, hanno sempre mostrato una certa insofferenza per l’etichetta e anche in occasione del battesimo del loro primogenito Archie, non sono stati da meno. Non solo perché hanno deciso per una cerimonia segretissima. Ma anche perché gli unici canali scelti per comunicare al mondo dell’avvenuta cristianizzazione del piccolo, sono stati i social media.