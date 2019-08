Forte dei Marmi | manager della moda stroncata da meningite fulminante mentre è in vacanza

Meningite : turista russa muore a Forte dei Marmi : Una donna russa di 61 anni è morta in seguito a una sepsi meningococcica sierogruppo W. La donna si trova in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi ed era stata ricoverata all’ospedale Versilia prima di essere trasferita all’Ospedale del Cuore di Massa, dove è avvenuto il decesso. A seguito degli accertamenti effettuati dalla microbiologia di Lucca ieri è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di ...

Epidemia di Dengue nelle Filippine : Forte aumento del numero dei decessi : A causa di un forte aumento del numero dei decessi, il governo delle Filippine ha lanciato un allarme per una “Epidemia nazionale di Dengue“: il Ministero della Sanità ha reso noto che dall’inizio dell’anno almeno 622 persone hanno perso la vita e al 20 luglio scorso sono stati registrati almeno 146mila casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A luglio Manila aveva dichiarato una “allerta ...

GTA Online : Forte aumento del numero dei giocatori dopo l'introduzione di Diamond Casino & Resort : Con l'aggiornamento Diamond Casino & Resort di Grand Theft Auto Online di poco tempo fa, si è registrato il maggior numero di giocatori di sempre per il franchising di punta di Rockstar.Rockstar non ha condiviso numeri specifici, ma è sorprendente che un gioco del 2013 possa, sei anni dopo, registrare il suo totale giornaliero e settimanale più alto con un aggiornamento gratuito dei contenuti. Il Diamond Casino & Resort è un luogo che i ...

I luoghi degli scrittori : la Forte dei Marmi di Fabio Genovesi tra santi - eroi e strani maestri : L'autore ha costruito la sua identità letteraria sul mito della provincia: creativa, eccentrica, fiera. Siamo andati con lui in Versilia per scoprire come è cambiata

Tutti in fila per un selfie! Matteo Salvini e Francesca Verdini a Forte dei Marmi : Eccoli sorridenti, complici, affiatati... il Ministro Matteo Salvini e Francesca Verdini sono arrivati mano nella mano al concerto della banda musicale dell’Arma dei carabinieri a Forte dei Marmi. L’ospite d'onore della serata è stato Andrea Bocelli, ma prima del concerto la coppia ha attirato l'attenzione di Tutti. Vestito bianco lei, camicia di lino blu lui ... Matteo e Francesca si fanno largo tra la folla curiosa che guarda e si mettono in ...

FaceApp pericolosa per la sicurezza dei dati? Sì - e ci dà un Forte insegnamento : Qual è il più grande insegnamento che possiamo trarre dalla vicenda FaceApp? Che nonostante gli allarmi ribaditi in ogni dove e nonostante anche la conoscenza del web di molti che l’hanno scaricata e utilizzata, ancora una volta emerge un totale disinteresse per la propria privacy e per l’incolumità dei propri dati personali. Si sottovalutano i […] L'articolo FaceApp pericolosa per la sicurezza dei dati? Sì, e ci dà un forte ...

Mondiali Basket 2019 – Andrew Wiggins dà forfait : la stella dei Timberwolves non giocherà nel Canada più Forte di sempre : Andrew Wiggins ha annunciato il suo forfait dalla nazionale del Canada che giocherà i Mondiali di Basket 2019: la stella dei Timberwolves vuole concentrarsi in vista della nuova stagione NBA Nuovo forfait in vista dei Mondiali di Basket 2019. Dopo le assenze di Anthony Davis e Ben Simmons, anche un altro giocatore NBA ha deciso di non prenderà parte alla kermesse cinese. Andrew Wiggins ha comunicato al Canada la sua assenza, motivando la ...

Travolta da un Suv a Forte dei Marmi - muore la mamma del giornalista sportivo Bonan : incidente stradale Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/16/Travolta-da-un-suv-muore-la-mamma-del-giornalista-alessandro-Bonan/Travolta da Suv al ForteMorta mamma di Bonan Persone: Alessandro Bonan

Elisabetta Gregoraci - vacanza a Forte dei Marmi super sexy : il bikini è al top : Dopo il lavoro per Elisabetta Gregoraci arriva il momento del relax. Dopo la tappa in Puglia del concerto "Battiti Live", partita alla volta di Forte dei Marmi per una mini vacanza al mare...

Retroscena Buffon - rifiutati due top club prima di tornare alla Juventus : troppo Forte il richiamo dei bianconeri : Secondo la stampa inglese, il portiere italiano avrebbe rifiutato le due squadre di Manchester prima di approdare nuovamente alla Juventus Il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus è ormai ufficiale, ma questo pazzesca storia di mercato avrebbe potuto anche non concretizzarsi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail infatti, il portiere italiano ha rifiutato ben due proposte importanti, pervenutegli dalle due squadre di Manchester: ovvero ...

Tenetevi Forte - ecco i prezzi dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro : Le versioni europee di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro dovrebbero partire da 256 GB di memoria interna, con prezzi da 999 euro in su. L'articolo Tenetevi forte, ecco i prezzi dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Maltempo Basilicata : grandine - Forte vento e allagamenti a Matera - decine di interventi dei Vigili del fuoco : Questa straordinaria ondata di Maltempo continua a fare danni al Centro-Sud. Una grandinata, accompagnata da forte vento, si è abbattuta su Matera, creando disagi alla circolazione stradale e diversi allagamenti. decine sono state le telefonate fatte al 115 con i Vigili del fuoco che hanno effettuato numerosi interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza, anche con l’ausilio della Polizia, municipale per mettere in sicurezza ...

ELISABETTA GREGORACI/ Col figlio Nathan a Forte dei Marmi : 'Passeggiata con te..' : ELISABETTA GREGORACI a Battiti Live 2019: 'Mi accusano di essere una mamma troppo sexy. Francamente, me ne infischio!'. In arrivo un nuovo programma sulla Rai?

Febbre alta e Forte infiammazione : ragazza morsa da ragno violino - uno dei più velenosi in Italia : Una ragazza residente a Collecchio (Parma) è stata morsa da un ragno violino, uno dei più velenosi in Italia, mentre stava prendendo il sole: la 28enne ha accusato Febbre alta e una profonda infiammazione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma. Inizialmente la giovane non aveva fatto caso alla puntura ma una volta rientrata a casa si è accorta del forte arrossamento nella zona del morso e della Febbre alta. Dodici ore dopo si è recata ...