Fisica | la supergravità conquista il Breakthrough Prize 2019

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il premioper laFondamentale, dal valore di ben tre milioni di dollari, è stato assegnato ai fisici teorici Sergio Ferrara (CERN e INFN Istituto Nazionale diNucleare – Laboratori Nazionali di Frascati), Dan Freedman (Massachusetts Institute of Technology e Stanford University) e Peter van Nieuwenhuizen (Stony Brook University) per “l’invenzione della, in cui le variabili quantistiche fanno parte della descrizione della geometria dello spaziotempo“. I vincitori saranno premiati durante una cerimonia che si svolgerà il 3 novembrepresso la NASA in cui saranno premiati anche i vincitori deiin Scienze della vita e Matematica. Ferrara, Freedman e van Nieuwenhuizen sono gli architetti della, una teoria molto influente del 1976 che ha integrato con successo la forza di gravità in ...

