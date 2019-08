Firenze | vestiti per 200 euro nei centri d' accoglienza | denuncia Lega

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il consigliere regionale del Carroccio posta sulla sua pagina Facebook la foto di un pacco contenente articoli di moda ordinati da un famoso portale online, per una spesa superiore ai 212, e destinato ad un ospite di un centro d'del fiorentino: "Dove prende questi soldi chi scappa da miseria e guerre?" Federico Garau  Luoghi: Toscana

