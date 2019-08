Fiori d’arancio nella famiglia di Amici | Giuseppe Salsetta ha pronunciato il suo ‘sì’

Fiori d’arancio per Piero Pelù e Gianna Fratta : Il cantante Piero Pelù e Gianna Fratta si sposano. Lei è stata la prima direttrice d’orchestra a dirigere i “Berliner Symphoniker” e la prima donna a dirigere il concerto di Natale in Senato. A rivelarlo l’atto di pubblicazione del matrimonio del 27 giugno 2019, affisso all’albo pretorio del Comune di Foggia. I due promessi sposi, in questi giorni, sono in Puglia, tra Foggia e il Gargano. La loro storia dura da circa 3 anni, da quando un amico ...