Fifa 20 si presenta con un trailer basato sulla modalità Volta street football

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un nuovoper l'atteso capitolo calcistico di EA è ora disponibile, in particolare20 si mostra con un gameplayquestaincentrato.Come ben sappiamo, infatti, quest'anno EA ci offre, oltre alle consuetedi gioco, anche unavotata allo, nominata chiamata proprio.La data di lancio è stata confermata per il 27 settembre 2019 per PS4, Xbox One e PC, inoltre chi preordinerà il gioco potrà anche usufruire dell'Accesso Anticipato al titolo.Leggi altro...

