Fabrizio Saccomanni | è morto l’ex ministro del Tesoro del governo Letta | aveva 76 anni

Morto Fabrizio Saccomanni : l'ex ministro dell'Economia di Enrico Letta aveva 76 anni : Addio a Fabrizio Saccom anni , ex ministro dell'Economia nel governo Letta , Morto oggi, giovedì 8 agosto, all'età di 76 anni . Banchiere ed economista, fu alla guida di via XX Settembre dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. Da aprile 2014 era presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit.

