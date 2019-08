Fabrizio Piscitelli è morto | chi era l’ultras Lazio Diabolik e causa morte

Omicidio Roma - morto Fabrizio Piscitelli capo ultras lazio detto Diabolik : Omicidio nel Parco degli Acquedotti Roma. La vittima e' Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik", ultras della curva Nord del tifo...

Omicidio Fabrizio Piscitelli - chi era Diabolik : dalla curva della Lazio alle accuse per traffico di droga fino all’estrema destra romana : Si era preso la curva Nord, suo regno incontrastato da anni, e aveva anche tentato di prendersi la Lazio. Nel mezzo, l’arresto per traffico di droga, diversi precedenti, la presunta guida della batteria di Ponte Milvio che avrebbero avuto rapporti con Michele Senese e Massimo Carminati, e il sequestro di 2 milioni di euro della Guardia di Finanza. E poi gli ambienti di estrema destra che frequentava, oltre a diverse iniziative ispirate ...