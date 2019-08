F1 | Max Verstappen ‘distrugge’ i compagni di squadra Prima Daniel Ricciardo | ora Pierre

F1 - scambio Max Verstappen-Lewis Hamilton? Tutto rinviato al 2021 - Marko : “Scaduta la clausola di uscita” : Nelle ultime settimane si è parlato in maniera diffusa di un possibile scambio di sedili tra Lewis Hamilton e Max Verstappen già a partire dal 2020, un possibile avvicendamento clamoroso tra il Campione del Mondo che sta dominando la stagione al volante della Mercedes e il giovane promettente della Red Bull che ha vinto due delle ultime quattro gare. Sembrava fanta F1 anche se le voci che si rincorrevano erano molto insistenti, oggi si è messa ...

Formula 1 - Helmut Marko fa chiarezza sul futuro di Max Verstappen : “la clausola di uscita esiste - ma…” : Il consulente della Red Bull ha confermato l’esistenza della clausola di uscita nel contratto di Max Verstappen, sottolineando però come sia scaduta La Red Bull blinda Max Verstappen, soprattutto dopo la grande prima parte di stagione condita da due vittorie e una pole position, la prima in carriera arrivata a Budapest. Photo4/LaPresse La clausola di uscita presente nel contratto dell’olandese è infatti scaduta, dunque non può ...

Formula 1 - la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen : Toto Wolff esce allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita. LaPresse/Photo4 Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque ...

F1 - GP Ungheria 2019 : Lewis Hamilton e un messaggio chiaro a Max Verstappen. Il re non vuole saperne di abdicare : Qui comando ancora io, il Re della Formula Uno sono io e lo scettro non lo lascio tanto facilmente. Questo è il messaggio forte e chiaro che Lewis Hamilton ha lanciato a Max Verstappen durante il GP di Ungheria 2019, il britannico ha regalato una sontuosa prova di forza a tutto il Circus e ha fatto capire perché ha vinto cinque Mondiali ed è proiettato verso il sesto sigillo iridato della sua gloriosa carriera. Il passaggio di consegne con Max ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Ungheria : “Pensavo di avercela fatta - ho provato tutto per vincere” : Max Verstappen ha accarezzato a lungo il sogno di vincere il GP di Ungheria ma a quattro giri dal termine si è dovuto inchinare al cospetto dello strapotere di Lewis Hamilton che ha operato un sorpasso pulito dopo aver rimontato 20 secondi. L’olandese ha commentato la sua prova: “Peccato, pensavo di avercela fatta, ma evidentemente non siamo stati abbastanza veloci. Posso assicurarvi che oggi le ho provate tutte per vincere, ma non è ...

Max Verstappen : la ciliegina che mancava… : In Ungheria, al 93° GP, con 7 vittorie all’attivo, due nelle ultime tre gare, per il 21enne Max Verstappen è arrivata anche la tanto attesa prima pole, davanti a una valanga di suoi tifosi, sempre più numerosi in tutte le gare. Un giro perfetto, a oltre 210 orari di media, che è anche il nuovo […] L'articolo Max Verstappen: la ciliegina che mancava… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : Max Verstappen centra una pole sensazionale all’Hungaroring : La prima pole position non si scorda mai? Nel caso di Max Verstappen la partenza al palo era attesa da così tanto tempo (ben 93 corse) che sembrava sempre sfuggirgli, in un modo o nell’altro. Oggi, invece, il portacolori della Red Bull ha fatto la differenza, portando la sua RB15 in prima posizione con un giro spettacolare. Una prova di forza notevole per l’olandese che, dopo un ottimo primo tentativo nella Q2, ha saputo limare altri ...

Max Verstappen - della Red Bull - partirà in pole position al Gran Premio di Ungheria di Formula 1 : Max Verstappen, della Red Bull, partirà in pole position al Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Dietro di lui partiranno i due piloti Mercedes Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, seguiti a loro volta dai piloti della Ferrari Charles Leclerc e

VIDEO F1 - Max Verstappen GP Ungheria 2019 : “Una pole molto importante per me - questi tifosi danno una marcia in più” : Fenomenale prestazione di Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Ungheria 2019 di F1, dodicesimo appuntamento del Mondiale. L’olandese ha chiuso a 93 la striscia di corse senza ottenere una pole position, riuscendo finalmente a togliere quel fastidioso zero dalla casella accanto al suo nome; il pilota della Red Bull ha battuto un sorprendente Valtteri Bottas (Mercedes) per pochi millesimi mentre il compagno e campione del mondo Lewis ...

F.1 - GP d'Ungheria - Pole Position per Max Verstappen : Max Verstappen ha ottenuto la Pole Position del Gran Premio d'Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull Racing è il centesimo Poleman della storia: per lui è la prima Pole in carriera, un risultato che arriva sullo slancio della vittoria ottenuta la scorsa settimana in Germania. In prima fila, accanto a lui, domani si schiererà Valtteri Bottas, rimasto secondo per solamente 18 millesimi di secondo. ...

Fenomeno Max Verstappen : centra la 1° pole in carriera. Tiene dietro le due Mercedes : Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Ungheria. Il pilota della Red Bull ha girato in 1’14''572 mettendosi alle spalle le due Mercedes di Valtteri Bottas, secondo ad appena 18 millesimi, e del leader del mondiale Lewis Hamilton, terzo a quasi due decimi (+0.197). Quarta p

Prima - storica - pole position per Max Verstappen : la Red Bull vola in Ungheria - si infiamma il weekend di Budapest! : Max Verstappen si prende la Prima pole position della carriera: il giovane pilota della Red Bull chiude le qualifiche del Gp d’Ungheria al primo posto, davanti a Bottas ed Hamilton Ultima tappa Prima della sosta estiva, con un buon risultato si andrà in vacanza con il sorriso, con una brutta prestazione sarà una pausa lunga, preda di dubbi e incertezze. Per evitare questa spiacevole condizione, ai piloti di F1 è toccato far bene già ...

F1 - Max Verstappen : “Lewis Hamilton non è il miglior pilota della sua generazione - è Alonso : poteva vincere otto Mondiali” : Oggi pomeriggio si disputeranno le qualifiche del GP di Ungheria 2019 e a scaldare l’ambiente, considerando anche le temperature al di sotto della media stagionale e la pioggia che ha fatto capolino all’Hungaroring, ci ha pensato Max Verstappen con delle dichiarazioni scottanti rilasciate al The Telegraph. Il pilota della Red Bull, capace di vincere due delle ultime tre gare regalando grande spettacolo, sta attraversando un ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba le Ferrari : “siamo competitivi - solo la Mercedes è un pizzico davanti” : Il pilota della Red Bull si è detto soddisfatto del lavoro svolto oggi, piazzando solo la Mercedes davanti alla Red Bull in vista della gara di domenica Max Verstappen chiude al secondo posto le FP2 del Gp d’Ungheria, il pilota olandese si ferma a 55 millesimi dal compagno di squadra Gasly, tenendo dietro le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Ottima prestazione per il vincitore del Gp di Germania, felice e soddisfatto ...