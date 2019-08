F1 | il Circus aumenta gli introiti rispetto al trimestre della stagione passata

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) Soldi e ancora soldi. IlF1 può rallegrarsi, guardando alle entrate dell’ultimo. Paragonato, infatti, il bilancio attuale a quello del 2018, si registra un aumento dei ricavi. Liberty Media, gruppo che gestisce la massima categoria dell’automobilismo, ha ufficializzato i dati e da questo punto di vista ci sono buone notizie. Nel caso specifico si è passati da 585 milioni di sterline a 620 milioni nel periodo aprile-giugno. A ciò va aggiunto un significativo rialzo dei proventi delle squadre: da 307 milioni di sterline a 335 milioni. Un differenziale di 28 milioni che sicuramente male non fa. Un aumento comunque non da strapparsi le vesti ma da considerare e di cui anche il CeoFormula 1 Chase Carey si è detto soddisfatto: “Siamo contentinostra crescita nel fatturato e nei profitti e siamo in linea per il raggiungimento dei nostri ...