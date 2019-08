F1 | GP Messico 2019 | ufficializzato il rinnovo nel calendario iridato fino al 2022

Pirelli : le mescole per Messico - USA e Brasile 2019 : Pirelli ha nominato le seguenti mescole per i GP del Messico (25-27 ottobre), Stati Uniti (1-3 novembre) e Brasile (15-17 novembre), rispettivamente 18°, 19° e 20° round del campionato del mondo di F1 2019 L'articolo Pirelli: le mescole per Messico, USA e Brasile 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Scherma - Mondiali 2019 : i fiorettisti approdano ai quarti - battuti Messico e Danimarca : L’Italia approda ai quarti di finale nel fioretto maschile a squadre ai Mondiali 2019 di Scherma di Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola non ha avuto problemi a superare i primi due turni del tabellone principale e domani continuerà quindi il cammino verso la finale, a partire dall’assalto contro Hong Kong. Gli azzurri hanno esordito travolgendo 45-22 il Messico. Un assalto ...

Italia Messico Volley/ Risultato : 3-0 - azzurri primi nel girone - Universiadi 2019 - : Diretta Italia Messico: info streaming video e tv della partita di Volley maschile, oggi 9 luglio per la fase a gironi, alle Universiadi 2019 di Napoli.

Tuffi - Universiadi 2019 : doppio oro per il Messico nel sincro femminile e sincro misto : Una grande giornata per il Messico alle Universiadi 2019 di Napoli. doppio oro messicano nella prova del sincro femminile dal trampolino e dal sincro misto dalla piattaforma. Nel sincro dai tre metri a salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia messicana Hernandez/Mendoza con il punteggio totale di 291.00. Seconda posizione per le cinesi Leng/Shen (288.60) e le americane Lenz/Sculti (274.20). Ancora Messico davanti alla Cina nel ...

Pronostico Messico-Usa - finale Gold Cup 8-7-2019 e scommesse : Gold Cup, finale, analisi e Pronostico di Messico-Stati Uniti, lunedì 8 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincentePronostico//Gold Cup – Visto il tabellone una volta composto il quadro dei quarti, l’occhio era sicuramente caduto su Messico e Stati Uniti, inseriti in accoppiamenti diametralmente opposti. E quindi già da una decina di giorni si prefigurava questa finale, un grande classico che pure mancava alla competizione da ben ...

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 4 luglio : oro Messico nei tuffi! Programma : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: il Programma delle gare di oggi 4 luglio 2019, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Calcio - Universiadi 2019 : Italia-Messico 2-0. Nella ripresa decidono Ungaro e Serena : Inizia bene il cammino dell’Italia del Calcio alle Universiadi: gli azzurri, Nella prima giornata del Girone B battono per 2-0 il Messico, grazie alle reti Nella ripresa di Ungaro al 55′ e di Serena, su punizione, al 93′. Buona nel complesso la prova della selezione italiana, che esce alla distanza. Nel primo tempo ci prova subito al 3′ Zonta per l’Italia, risposta centroamericana con Escobedo al minuto 11. Al ...

Italia-Messico calcio - Universiadi 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 2 luglio si gioca Italia-Messico, match valido per il torneo di calcio maschile delle Universiadi 2019. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Arechi di Salerno per sfidarsi in un match già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, la nostra Nazionale si presenterà con i favori del pronostico ma non potrà permettersi di sottovalutare un avversario sempre insidioso e ostico. I ragazzi di Daniele Arrigoni ...

Pronostico Haiti-Messico - semifinali Gold Cup 3-7-2019 e scommesse : Gold Cup, quarti di finale, analisi e Pronostico di Haiti-Messico, mercoledì 3 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincentePronostico//Gold Cup – Tutto secondo Pronostico (ve li ricordate?). Tra Haiti e Canada doveva essere spettacolo allo stato puro, e così è stato viste le cinque reti messe a segno. E così gli haitiani sono la prima underdog del torneo!Anche Messico-Costa Rica non ha disatteso le nostre aspettative, anche se ai ...