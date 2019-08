Everton Napoli – Il brasiliano alternativa a Lozano Napoli davanti alle concorrenti

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 8 agosto 2019)– L’edizione odierna de Il Mattino scrive in merito alla trattativa che vedrebbe il passaggio dell’attaccante del Gremio in azzurro.– In Brasile hanno già individuato il sostituto di. Il presidente De Laurentiis a ESPN non ha nascosto l’interesse delper l’attaccante classe 1996 protagonista della vittoria del Brasile in Coppa America. Contromosse “A Porto Alegre sono sicuri, e rassegnati all’idea della sua partenza:“Cebolinha” lascerà a breve il Gremio, con destinazione l’Europa. Al punto che il tecnico Renato Portaluppi ha già trovato nelle giovanili il giocatore che dovrebbe sostituire l’asso in partenza, il 22enne Pepè, omonimo dell’attaccante appena passato dal Lille all’Arsenal e arrivato nel Rio Grande do Sul quattro anni fa.” La trattativa “E ilanche ...

