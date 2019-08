Europei Ciclismo 2019 – Elena Pirrone di bronzo nella cronometro U23 | Paternoster crolla

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia terza con un oro e due bronzi : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : Elena Pirrone è bronzo! Vince la tedesca Ludwig - argento per Novolodskaya. Paternoster crolla nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Peccato per la prova di Letizia Paternoster che aveva impressionato nella prima parte. Le scaramucce con la tedesca nella seconda parte l’hanno certamente ostacolata. Il suo tempo dall’intermedio al traguardo è stato tra i più alti. 09.58 Elena Pirrone SUL PODIO!!!! BRONZO PER L’ITALIA 09.57 PECCATO PER LETIZIA Paternoster! L’azzurra perde tantissimo nel ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro Elite femminile in tempo reale. Olanda super-favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo di giornata (8 agosto) – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Elite femminile degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmaar (Olanda). Percorso visto e rivisto nelle prove di questi giorni: 22,4 chilometri completamente pianeggianti sulle strade dei Paesi Bassi che favoriscono le specialiste pure. Saranno 31 le atlete in gara ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. In gara Elena Pirrone e Letizia Paternoster : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.30 Nella zona centrale del tracciato insiste un po’ di vento laterale che ha creato qualche problema alle cicliste. 09.28 Con la partenza dell’olandese Yara Kastelijn tutte le atlete sono in gara. 09.27 E’ il momento della partenza di Letizia Paternoster. 09.26 Buona la prova di Elena Pirrone che passa con il tempo di 15’13” in seconda posizione. 09.25 Hannah ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro maschile Elite - Filippo Ganna sogna una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza – La presentazione della gara e le ambizioni degli azzurri – La medaglia d’oro di Andrea Piccolo nella categoria juniores – La medaglia di bronzo nel Team Relay – Il medagliere degli Europei 2019 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile degli Europei 2019, appuntamento da non perdere ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. In gara Elena Pirrone. Attesa per Letizia Paternoster : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.17 Sara Martin Martin passa al primo intermedio con il tempo di 15’51”. 09.15 Dopo l’azzurra sono partite: Maaike Boogaard, Petra Machalkova, Fabienne Buri e Iurani Blanco Calbet. 09.13 Sin qui tutte le atlete hanno scelto una ruota lenticolare posteriore e una alto profilo anteriore, segno evidente che il percorso da affrontare sarà molto veloce e privo di ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. Attesa per Letizia Paternoster ed Elena Pirrone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.58 L’ultima medaglia azzurra in questa prova risale al 2013 quando Rossella Ratto conquistò l’argento. 08.55 Sarà la svizzera Lara Krahemann ad aprire la competizione. 08.51 L’altra azzurra in gara, Letizia Paternoster, partirà come penultima del lotto alle ore 09.27. 08.47 La prima italiana a partire sarà Elena Pirrone alle ore 09.11. 08.43 Il percorso sarà il consueto, ...

Europei Ciclismo 2019 – Programma giovedì 8 agosto : in scena cronometro U23 ed Elite : Gli Europei di Cliclismo su strada di Alkmar proseguono con il Programma di giovedì 8 agosto: nella seconda giornata andranno in scena cronometro U23 ed Elite femminili e maschili Dopo le grandi soddisfazioni azzurre della prima giornata, i ciclisti italiani tornano a gareggiare sulle strade di Alkmar anche nel secondo giorno degli Europei di Ciclismo 2019. Il Programma di giovedì 8 agosto prevede ben 4 gare. Si inizia con la cronometro ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. L’Italia punta su Letizia Paternoster ed Elena Pirrone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Under23 femminile degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le migliori atlete di categoria. La corsa si svolgerà su un percorso di 22,4 km, praticamente tutto piatto con sole quattro curve. C’è grande attesa in casa Italia per quello che potrà fare Letizia ...

Ciclismo - Europei 2019 : orario d’inizio e come vedere la cronometro in tv. I pettorali di partenza : Oggi (giovedì 8 agosto) alle ore 15.00 si svolgerà la cronometro maschile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. La sfida per la maglia di campione europeo delle prove contro il tempo si disputerà su un percorso di 22,4 km nella città di Alkmaar (Olanda). Il tracciato è quasi tutto piatto ed è caratterizzato da lunghi rettilinei, in cui gli specialisti potranno fare la differenza. Saranno 35 i corridori in gara, tra cui due azzurri: ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (8 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Il programma degli Europei 2019 di Ciclismo su strada prosegue nella seconda giornata (giovedì 8 agosto) con le quattro cronometro dedicate alle categorie U23 ed Elite. Le prove contro il tempo andranno in scena sulle strade di Alkmaar, nei Paesi Bassi, e con il consueto circuito di 22.4 km quasi esclusivamente pianeggiante e particolarmente adatto agli specialisti. Le spedizione azzurra si giocherà diverse opportunità di medaglia sia a livello ...

Ciclismo - Europei 2019 : cronometro uomini Under23 - Brent Van Moer e Mikkel Bjerg favoriti per l’oro. L’Italia gioca la carta Sobrero : Domani (8 Agosto) è la giornata della cronometro Under23 degli Europei di Ciclismo, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Il percorso sarà lo stesso affrontato nelle prove contro il tempo dalla categorie juniores. Saranno 22.4 km senza alcuni difficoltà altimetrica e con solo quattro curve. Il fattore atmosferico potrebbe essere una variabile importante, da tenere assolutamente in considerazione. Lo scorso anno fu l’Italia a portare ...

Ciclismo - Europei 2019 cronometro uomini Under23 : Brent Van Moer e Mikkel Bjerg favoriti per l’oro. L’Italia gioca la carta Sobrero : Domani (8 Agosto) è la giornata della cronometro Under23 degli Europei di Ciclismo, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Il percorso sarà lo stesso affrontato nelle prove contro il tempo dalla categorie juniores. Saranno 22.4 km senza alcuni difficoltà altimetrica e con solo quattro curve. Il fattore atmosferico potrebbe essere una variabile importante, da tenere assolutamente in considerazione. Lo scorso anno fu l’Italia a portare ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist e i pettorali di partenza della cronometro maschile. Programma - orari e tv : Giovedì 8 agosto si correrà la cronometro individuale maschile valida per gli Europei 2019 di Ciclismo. Ad Alkmaar (Paesi Bassi) gli elite dovranno percorrere 22,4 km: partenza alle ore 15.00 con l’ucraino Andriy Vasylyuk e conclusione attorno alle ore 16.00 quando verranno assegnate le medaglie. L’ultimo a partire sarà il belga Yves Lampaert che sarà tra i favoriti, prima di lui toccherà al britannico Alex Dowsett, allo svizzero ...