Europa League – Torino scatenato! Pokerissimo al Soligorsk | ipotecata la sfida con il

Risultati Europa League - Eintracht Francoforte e Espanyol in scioltezza : il programma completo : Risultati Europa League – Prosegue senza sosta l’avvicinamento alla fase a gironi di Europa League. Ormai da qualche settimana sono iniziati i turni preliminari che vanno via via riducendo il numero delle partecipanti. Avversarie sempre più importanti cominciano ad intravedersi per aggiudicarsi un posto nei raggruppamenti della competizione. Il programma completo di questa settimana, con le sfide suddivise tra martedì, ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - Europa League in DIRETTA : i granata dominano e ipotecano gli spareggi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.54 Il Torino batte 5-0 lo Shakhtyor Soligorsk ed ipoteca gli spareggi di Europa League 2019/20! I granata battono i bielorussi grazie alla doppietta di Belotti, di cui uno su rigore, Izzo, De Silvestri e il colpo finale di Bonifazi: ma non mancano le chance per gli uomini di Mazzarri con Zaza e gli inserimenti di Berenguer. Il Toro potrà ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - Europa League in DIRETTA : i granata piazzano la cinquina con Bonifazi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ Ormai il Torino controlla senza problemi: lo Shakhtyor prova a non prendere altri gol. 79′ BELOTTI! Il #9 incrocia con il sinistro: risponde presente Klimovich. 79′ BELOTTI! Sfiora la tripletta in contropiede ma non trova la porta. 79′ Anche lo Shakhtyor cambia per la terza volta: fuori Bakaj, dentro Visnakovs. 78′ Cambio nel Toro: fuori Berenguer, dentro ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 2-0 - Europa League in DIRETTA : i granata dominano all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Il Torino vince 2-0 il primo tempo grazie ai gol di testa di Belotti ed Izzo da calci piazzati. Ottimo match dei granata che devono archiviare la pratica dopo aver amministrato il doppio vantaggio contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk. FINE PRIMO TEMPO 47′ Finisce qui la prima frazione! 47′ MEITÈ! Tiro che fa la barba al palo. 46′ ZAZA! Tiro forte deviato in ...

Gol Belotti - il Torino subito in vantaggio in Europa League [VIDEO] : GOL Belotti – Si sta giocando l’andata del turno di Europa League, in campo una squadra italiana, il Torino che sta affrontando in casa i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk. Partita sprint per la squadra di Walter Mazzarri, dopo appena un minuto i granata passano subito in vantaggio, punizione e colpo di testa perfetto del Gallo Belotti che non lascia scampo al portiere avversario, il Torino si porta avanti. Partita in discesa ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 0-0 - Europa League in DIRETTA : i granata vogliono ipotecare il pass per gli spareggi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.48 I Wolves, potenziali avversari agli spareggi per il Toro, ha battuto 4-0 gli armeni del Pyunik. Cutrone ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo. 20.47 Oltre al Torino, stasera, come club più importanti, giocheranno anche Espanyol, Legia Varsavia e Partizan Belgrado. 20.45 Meno 15 minuti all’inizio del match: i giocatori stanno ultimando il riscaldamento. 20.42 Dopo aver ...