Estate | l' hair stylist | proteggere anche capelli dal sole | preserva bellezza e salute

Tagli di capelli e acconciature per l'Estate : il calligraphy haircut e il tousled top knot : In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli; il più gettonato è senza nessun dubbio il calligraphy haircut. Questo hairstyle è molto richiesto da tutte le donne, inoltre è perfetto per avere sempre uno stile molto glamour: di seguito le ultime proposte da copiare. Nuove chiome Il calligraphy haircut è stato ideato da Frank Baumann. Il Taglio in questione è davvero molto particolare perché è realizzato in diagonale: con ...

Tagli di capelli corti nell'Estate : il pixie hair - il bowl cut e il colore biondo : In questa estate 2019 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli; in particolare le grandi protagoniste sono le chiome corte e il doppio Taglio. Questa proposta è molto facile da acconciare e anche da portare: di seguito le ultime tendenze del momento. Nuove chiome Per chi non conoscesse il doppio Taglio consiste in una rasatura su entrambi i lati della testa, solamente da una parte o dietro la nuca. Invece il resto dei capelli risultano molto ...

Tagli di capelli corti per l'Estate : il pixie - lo short bob e l'ombré hair : In questa estate 2019 vengono quasi quotidianamente proposti dei nuovi Tagli di capelli; in particolare sono molto gettonate le chiome corte. Questo hairstyle è adatto alle donne di tutte le età: di seguito le ultime novità del momento, per avere sempre un look stupendo e per non passare mai inosservate. Nuove chiome I capelli corti regalano sempre un bel movimento alla capigliatura e inoltre si adattano perfettamente a ogni tipologia di ...

Tagli di capelli corti per l'Estate : il pixie cut - lo short hair e gli accessori : In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli: in particolare le grandi protagoniste sembrano essere le chiome corte. L'hairstyle in questione è adatto in ogni occasione e inoltre è molto facile da portare: di seguito le ultime novità a riguardo. Nuove chiome Molto amato da tutte le donne è il Taglio alla garconne: questa capigliatura è cortissima e velocissima da sistemare. Molto richiesto anche il famoso pixie cut: i ...

Tagli di capelli per l'Estate : il bob hair cut - il lob e le trecce : Nell'estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. Alcune delle chiome femminili più in voga in questa stagione sono proposte dalle influencer più famose e dal parrucchiere Faick Zekai. In particolare sarà molto gettonato il bob hair cut. Nuove chiome Il bob hair cut sarà molto richiesto da parecchie donne: l'hairstyle in questione ha una lunghezza che arriverà sopra le spalle. Questo caschetto si abbinerà molto facilmente a ...