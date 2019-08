È stato arrestato l’ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev

Un 32enne è stato arrestato per un tweet razzista contro Salah : Arrestato un 32 enne belga per insulti razzisti nei confronti di Mohamed Salah. Le frasi incriminate, accompagnate da una foto del calciatore del Liverpool, sono apparse sul profilo Twitter dell’uomo ieri pomeriggio; l’arresto, con l’accusa di reato di ordine pubblico aggravato da offesa razziale, è avvenuto oggi. Lo rende noto con un comunicato la polizia di Merseyside.In una nota precedente, apparsa sul sito, un membro ...

Boss Paviglianiti scarcerato - nuovamente arrestato da carabinieri e polizia : È stato nuovamente arrestato, due giorni dopo essere tornato in libertà, il Boss della ‘ndrangheta Domenico Paviglianiti. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri di Novara in collaborazione con la polizia. Il pluricondannato che era detenuto nel carcere della città piemontese era stato scarcerato per effetto della decisione di un giudice di Bologna. Il gip di Bologna aveva ricevuto dalla Cassazione nel 2018 il fascicolo ...

Tre rapine in un mese negli stessi negozi : arrestato 29enne : Roma – Aveva preso di mira due negozi di via Carlo Santarelli in zona Giardinetti-Tor Vergata, a Roma. Tre le rapine accertate e commesse dall’uomo, romano di 29 anni: due nel mese di giugno a distanza di 3 giorni e l’ultima ieri, nel primo pomeriggio. Il modus operandi si conferma sempre lo stesso: travisato e armato di coltello entra negli esercizi commerciali e dopo una minaccia alla vittima si fa consegnare il denaro. A ...

Bitter Sweet Anticipazioni 9 agosto 2019 : Ferit viene arrestato : Hakan mette della droga nei camion di Ferit e chiama la polizia. L'architetto viene arrestato ma per fortuna riesce a scagionarsi in fretta.

XFactor - cantante arrestato per aver chiesto foto intime a un minore : Danny Tetley è stato arrestato nelle scorse ore con l'accusa di aver richiesto foto pornografiche a un minore, fattispecie che il cantante di X-Factor Uk nega con forza. Uno dei più noti protagonisti di X-Factor UK è finito nei guai nelle scorse ore a causa di un'accusa infamante. Danny Tetley è stato arrestato per aver fatto richiesta di foto porno online a un minore, fattispecie che il cantante nega con forza. \\ Nei giorni ...

Dolunay - trama del 9 agosto : Ferit rischia di essere arrestato a causa di Hakan : Una nuova e appassionante puntata di ‘Bitter Sweet - ingredienti d’amore’ attende i fan della serie tv turca nella giornata di venerdì 9 agosto a partire dalle 14,45, dove Nazli e Ferit subito dopo le nozze, dovranno fare i conti con la furia di Hakan, che mediterà vendetta contro il rivale. Nel timore di perdere le quote azionarie di Bulut, il perfido Onder escogiterà un nuovo diabolico piano contro Ferit, facendolo accusare di contrabbando e ...

Beautiful - la verità su Beth : chi verrà arrestato? Ridge e Brooke furiosi : Beautiful puntate americane: Hope scopre che sua figlia è viva, Ridge e Brooke cercano i colpevoli Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano l’arrivo del detective Sanchez, il quale dovrà indagare su quanto accaduto a Beth, la figlia di Hope e Liam. Sappiamo che sono certamente e direttamente coinvolti nel caso sia Florence che il dottor […] L'articolo Beautiful, la verità su Beth: chi verrà arrestato? Ridge e Brooke furiosi ...

Minacce e percosse a moglie e figlia - arrestato : Roma – A contattare il Nue per chiedere aiuto alla Polizia di Stato una sedicenne: “Correte! Mio padre sta picchiando me e mia madre e non e’ la prima volta!”. Immediatamente, all’indirizzo fornito dalla giovane, a Roma, e’ arrivata la pattuglia del commissariato Casilino, inviata dalla Sala operativa. Quando gli agenti hanno bussato, ad aprire la porta e’ stata una donna in lacrime e in forte stato di ...

Sorpreso a spacciare marijuana : arrestato pusher : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 22enne nigeriano, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, impegnati nei quotidiani servizi antidroga, in abiti civili, nelle aree adiacenti la stazione Termini, i Carabinieri hanno notato il giovane, gia’ conosciuto per i suoi precedenti negli ambienti della droga, aggirarsi ...

Latitante internazionale arrestato mentre era in vacanza a Rimini : Rosa Scognamiglio Ricercato internazionale, 52 anni, di origini turche, è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre era in vacanza a Rimini. L'uomo era stato accusato di omicidio in Svizzera nel lontano 1988. Latitava da ben oltre 20 anni Latitante internazionale arrestato mentre è in vacanza in riviera romagnola. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo, 52 anni, di origini turche, su cui ...

Un milionario americano accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico dopo quattro anni di latitanza : Il milionario americano di origine britannica ricercato dal 2015 perché accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico ed estradato negli Stati Uniti per essere processato. L’uomo si chiama Peter Chadwick, è un ex immobiliarista e ha

Un miliardario americano accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico dopo quattro anni di latitanza : Il miliardario americano di origine britannica ricercato dal 2015 perché accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico ed estradato negli Stati Uniti per essere processato. L’uomo si chiama Peter Chadwick, è un ex immobiliarista e ha

Straniero arrestato per stalking a una 27enne : Rosa Scognamiglio Uno Straniero di 29 anni, è stato rintracciato e tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Castel Ivano per reato di stalking nei confronti di un 27enne Extracomunitario denunciato per stalking: arrestato. È una escaltion di violenze efferate e delitti sanguinari ai danni delle donne quella che si sta registrando nel nostro paese da qualche settimana. Per fortuna, però, stavolta la vicenda si è risolta ...

Trastevere - dopo controlli un pusher arrestato e 6 multe : Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri nell’area storica del quartiere di Trastevere, a Roma. La scorsa sera, decine di militari della Compagnia di via Garibaldi, di altri Comandi del Gruppo Carabinieri Roma e dell’VIII Reggimento Lazio hanno arrestato una persona, 2 sono state segnalate all’Ufficio territoriale del Governo, 2 venditori ambulanti sono stati sanzionati. Accertate anche 4 violazioni ...