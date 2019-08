E’ morto Fabrizio Saccomanni | economista e politico

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2019) E'. L'si e' sentito male intorno alle 13 e si e' accasciato sugli scogli, vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura, dove era ospite proprio da oggi in albergo. Quando il personale medico del 118 e' arrivato sul posto, il presidente di Unicredit era steso sugli scogli, gia' in arresto cardiaco. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma non c'e' stato nulla da fare. Inutile anche l'arrivo dell'elicottero del 118.Una vita in Bankitalia e un'esperienza da ministro dell'Economia per un tecnico prestato alla politica, Saccomani era un romano doc. Nato il 22 novembre 1942, laureato in economia e commercio all'Università Bocconi di Milano nel 1966,ha poi proseguito gli studi alla Princeton University negli Usa per cominciare la sua carriera a Palazzo Koch nel 1967. Attualmente era presidente del ...

FerdiGiugliano : Fabrizio Saccomanni era un vero civil servant. Lo ricordo a Londra, durante i giorni neri della crisi del debito so… - fattoquotidiano : UCCISO CON UN COLPO ALLA TESTA Così è morto Fabrizio Piscitelli detto #Diabolik, leader degli Irriducibili della… - chedisagio : ?? È Morto Fabrizio Saccomanni, ex ministro dell'Economia del governo di ?@EnricoLetta? -