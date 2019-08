Dybala Tottenham – La Joya ha detto ‘si’ ma potrebbe essere troppo tardi

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 8 agosto 2019)– L’argentino sta per chiudere la propria esperienza alla Juventus, imminente il suo approdo in Premier League.– Stando a quanto trascritto da Eurosport in merito alla news della BBC, Pauloavrebbe accettato la proposta degli “spurs”. Il mercato inglese in entrata chiude domani, il contratto deve quindidepositato in tempi brevissimi. L’attaccantepartire nelle prossime ore. Corsa contro il tempo “Secondo la BBC sarebbe in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà l’argentino alla corte degli Spurs di Pochettino. Resterebbero da definire solo gli ultimi dettagli relativi ai diritti d’immagine. Ma il club inglese deve fare in fretta: il mercato in entrata in Premier League chiude alle 18. Pauloè a un passo dal. Secondo quanto riportato ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham ci prova per #Dybala, offerta del club inglese alla #Juventus - romeoagresti : #Juventus-#Tottenham: accordo totale per #Dybala attorno ai 75 milioni complessivi. Parti al lavoro per risolvere i… - romeoagresti : #Juventus: offerta ufficiale del #Tottenham per #Dybala. C’è già l’ok dei bianconeri, ora la palla passa al giocatore @GoalItalia -